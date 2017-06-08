Экзотический рай и апельсиновые рощи лета 2017

Лето 2017 предлагает нам ольфактивные интерпретации экзотических райских садов, красоты средиземноморского побережья Италии или апельсиновых рощ Марокко. Ароматное путешествие для ценителей.

Американская марка Tom Ford Beauty представляет в этом сезоне свой новый аромат из коллекции Private Blend Neroli Portofino — Sole di Positano («Солнце Позитано»). Новые туалетные духи стремятся передать красоту деревни Позитано на скалистом побережье Амальфи в Италии — это место олицетворяет сказочную красоту итальянского побережья, по словам самого Тома Форда.

Этот зеленый цитрусово-цветочный унисекс-аромат открывается смесью итальянского бергамота, горького апельсина, лимона, мандарина и листьев перилла. В сердцевине аромата — иланг-иланг, сандаловое дерево, абсолю жасмина, ландыш и цветки апельсинового дерева. В основе представлены ноты мягкого мускуса и зеленого мха.

Аромат помещен во флакон турмалинового цвета и отделан золотистой этикеткой.

Итальянская марка Roberto Cavalli представляет в 2017 году новую вариацию своих духов 2015 года Paradiso — Paradiso Assoluto, дань уважения к «роскошной и экзотичной природе».

Первоначальный аромат был создан как чувственные, но при этом непринужденные туалетные духи для беззаботного отдыха. Paradiso Assoluto воплощает собой ароматы райского сада, его щедрый характер и душистые цветы. Этот чувственный и очаровательный аромат начинается цветочными и пряными нотами, аккордами кайенского перца и глицинии. В сердцевине аромата смешиваются ноты дикого жасмина — отличительной характеристики линии Paradiso — и лилии. Основа состоит из чувственных и кремовых нот, аккордов пачули, сандалового дерева и ванили.

Флакон аромата, повторяющий флаконы предыдущих ароматов линии, имеет форму граненого бриллианта и окрашен в оттенки красного.

К 25-летию летних ароматов марки Escada компания Coty создала новый аромат — Escada Fiesta Carioca. Фруктово-цветочный аромат навеян бразильскими кариока — жителями Рио-де-Жанейро и их жизнелюбием и яркими празднествами.

Туалетная вода Escada Fiesta Carioca открывается аккордом бразильской маракуйи, затем следуют ноты европейской малины, что является отсылкой к германским корням марки. В сердцевине маракуйя смешивается с цветками апельсинового дерева, придавая тепло аромату, композиция завершается базовыми нотами мускуса и кедрового дерева.

Флакон новой туалетной воды раскрашен тропическим зеленым и оттенками розового и цветущим цветком маракуйи.

Эта туалетная вода является празднованием не только лета, но и 25 лет коллекции летних ароматов Escada, передавая заразительный характер жинщины Escada — она является душой вечеринок с ее счастливым, уверенным в себе и положительным отношением к жизни.

В линии Escada Fiesta Carioca помимо туалетной воды выпущен также лосьон для тела.

L’Artisan Parfumeur запускает в июне 2017 года новый аромат для мужчин и женщин под названием Histoire d’Orangers («История апельсиновых деревьев»), композицию на основе цветков апельсинового дерева, вдохновленную необычной поездкой парфюмера Мари Саламань из компании Firmenich в величественную местность в Марокко. Она называет эту поездку преображающей.

После посещения долины Сус, находящейся на склонах Анти-Атласа, между Тазенатом и Тарудантом, парфюмер испытала настоящее откровение в этом месте, известном своим «апельсиновым раем». Аромат Histoire d’Orangers является ольфактивной трактовкой ее видения вечного заката солнца на стенах Таруданта, когда долина окрашивалась в необычайные цвета и «свет, казалось, пел». Через несколько минут атмосфера становилась прохладнее. К этому контрасту она частично стремилась и в новом аромате.

Саламань также рассказала, что с ней осталось постоянное ощущение и воспоминание о тонком, светящемся аромате свежих цветков апельсинового дерева.

Эти туалетные духи составлены из верхних нот нероли померанца, белого чая, плавно переходящих в сердцевину из мускуса и цветков апельсинового дерева. Основа духов базируется на избыточной дозе амбрового запаха с легким древесным оттенком и ноте абсолю бобов тонка.

http://artisanparfumeur.com/

Тэги: Escada, L'Artisan Parfumeur, Roberto Cavalli, Sole di Positano, Tom Ford Beauty, летние духи, туалетные духи, унисекс-духи