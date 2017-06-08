Ресторан Modus открывает летнюю веранду

9 июня 2017 г. состоится фициальное открытие обновленной летней террасы ресторана MODUS. Настоящим подарком для меломанов станет незабываемый концерт от одной из самых актуальных и трендовых инди-групп «On the Go», а для гурманов – гастрономическое шоу от шеф-повара Виктора Белей.

Трехэтажный ресторанный проект Modus, который расположился в историческом переулке на Плющихе, при поддержке Chivas Regal Extra официально открывает двухэтажную летнюю веранду. Главным подарком для всех гостей станет концерт российской инди-группы «On the Go» (www.on-the-go.ru).

Мусс из сельди с картофельным кремом, копченой свеклой и яблочным чатни

В программе праздничного пятничного вечера:

— гастрономическое шоу от шеф-повара Виктора Белей «Tuna cooking show» (летняя веранда Modus)

— выступление российского композитора-неоклассика, пианиста Nicola Melnikov (зал ресторана Modus)

— настоящий подарок для меломанов: выступление одной их самых актуальных российских инди-групп «On the GO» (2-й этаж ресторана Modus).

За музыкальное настроение летней веранды и зала ресторана отвечают: Stom, Memfisа, Lupin, Fedorov.

Резервирование: +7 (495) 221-10-23

Москва, 1-й Тружеников пер., вл 4

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