Ресторан Modus открывает летнюю веранду

9 июня 2017 г. состоится фициальное открытие обновленной летней террасы ресторана MODUS. Настоящим подарком для меломанов станет незабываемый концерт от одной из самых актуальных и трендовых инди-групп «On the Go», а для гурманов – гастрономическое шоу от шеф-повара Виктора Белей.
Трехэтажный ресторанный проект Modus, который расположился в историческом переулке на Плющихе, при поддержке Chivas Regal Extra официально открывает двухэтажную летнюю веранду. Главным подарком для всех гостей станет концерт российской инди-группы «On the Go» (www.on-the-go.ru).
Мусс из сельди с картофельным кремом, копченой свеклой и яблочным чатни
В программе праздничного пятничного вечера:
— гастрономическое шоу от шеф-повара Виктора Белей «Tuna cooking show» (летняя веранда Modus)
— выступление российского композитора-неоклассика, пианиста Nicola Melnikov (зал ресторана Modus)
— настоящий подарок для меломанов: выступление одной их самых актуальных российских инди-групп «On the GO» (2-й этаж ресторана Modus).
За музыкальное настроение летней веранды и зала ресторана отвечают: Stom, Memfisа, Lupin, Fedorov.
Резервирование: +7 (495) 221-10-23
Москва, 1-й Тружеников пер., вл 4
Тэги: Москва, летняя веранда, ресторан Modus