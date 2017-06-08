Пробуди в себе дух авантюризма вместе с Quiksilver

В начале июня в Outlet Village Пулково открылся новый магазин известного спортивного бренда Quiksilver. Торговая марка представляет одежду для приверженцев городского стиля и культуры. Компания Quiksilver является лидирующим производителем в категориях casual, lifestyle и action-sport.

С 1969 года бренд становится фаворитом всех поклонников экстремального спорта: от серфинга и скейтбординга до сноубординга. Основатели компании Алан Грин и Джон Лоу начали историю Quiksilver с создания первых в мире шорт для серфинга. Свежая идея и ее реализация были настолько успешны, что в дальнейшем бренд дал рождение целой борд-райдерской культуре, которая воплощает в себе дух творчества, новаторства и свободы и объединяет любителей кататься на досках по улицам, волнам или горам.

Стремление Quiksilver к импровизации и инновациям как нельзя лучше отражает логотип — волна, набегающая на заснеженную вершину. Компании Quiksilver Inc. принадлежат несколько торговых марок, в том числе Roxy – женская одежда для спорта и активного отдыха, и DC Shoes — один из самых популярных брендов скейтбордической обуви, отличающейся особой прочностью и запоминающимся дизайном.

Ассортимент нового магазина рассчитан на всех, кто молод душой, и радует разнообразием: в бутике можно найти по-настоящему качественные и удобные вещи для всей семьи.

Культовый бренд, известный во многих странах мира, представляет свои коллекции в Outlet Village Пулково со скидками от 30% до 70 %.

Outlet Village Пулково

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе 60, к.1, 2 км от КАД

Тел.: + 7 (812) 383-90-00

www.ovpulkovo.com

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