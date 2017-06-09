BVLGARI: новые солнцезащитные очки

Летняя коллекция солнцезащитных очков Bulgari передает цветовую палитру, свет и стиль, характерные для Рима, выражая их через многоликие женственные силуэты Serpenti и архитектурные линии B.Zero1.

Коллекции очков Serpenti воплощает собой обольщение, исходящее от блистательной харизматичной женщины.

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Bulgari

Bulgari

Уникальной экстравагантностью выделяются очки Serpenteyes — геометричные элементы в сочетании с идеально круглыми оправами отдают дань стильной урбанистке. Модели украшены вырезанными лазером шестиугольными фрагментами, символизирующими красоту змеиной чешуи.

Коллекция Le Gemme Serpenti находится на стыке ювелирного искусства и оптики: оправы отделаны позолотой и цветными камнями.

Очки B.Zero1 вдохновлены объемными формами римской архитектуры, элегантностью Вечного города. Знаковые линии кольца предлагаются в интересном современном сочетании со всегда актуальными стилем «авиатор».

Тэги: Bulgari, лето 2017, солнцезащитные очки