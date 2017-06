Fashion-проект FollowTheFabrika, этап I.VIII

12 июня 2017 года fashion-проект от Марии Резниковой «FollowTheFabrika» вновь займется продвижением на международный рынок российских дизайнеров. Событие пройдет в День России, в рамках фестиваля «САМОВАРФЕСТ». В этот день сад «Эрмитаж» станет площадкой межнационального и культурного диалога, где соберутся представители разных народов России.

Участниками восьмого этапа проекта станут Светлана Акопян (бренд «TARAZ.AM»), дизайнер Мила Туманова (бренд «ShantiSa») и другие. А хедлайнером события станет известный итальянский дизайнер Luciano Parisi (бренд «THESIGN»), который прилетит из Милана для участия в проекте.

«FollowTheFabrika» (www.facebook.com/thefabrikamoscow) — это механизм, позволяющий дизайнерам одежды получать опыт и множество необходимых контактов для дальнейшей работы, а главное — возможность побороться за финальный приз (участие в MFW в 2018 году, а также стажировку во Франции). Попадая на «FollowTheFabrika», участники становятся резидентами открытого дизайнерского клуба, получая возможность представить свой бренд на конкурсном показе, организованном под ключ командой проекта.

В первых турах первого этапа в коллегию жюри вошли: Эльнара Дадашева (MFW, вице-президент), Изета Гаджиева, Илья Шиян, Оксана Федорова, Александр Белов, Антон Алфер, Ирина Каримова и другие.

Механика проекта «FollowTheFabrika»: смотр работ дизайнеров состоит из трёх этапов. С ноября 2016 по июнь 2017 года на платформе «FollowTheFabrika» проходят отборочные туры конкурсантов. После полуфинала у дизайнеров будет два месяца для подготовки конкурсного задания от жюри, чтобы побороться за главный приз. Таким образом, победители каждого четвертьфинала встретятся в июле и августе 2017 года и продолжат борьбу за возможность выйти в финал.

Каждый участник проекта получает:

— показ, организованный под ключ (предоставление технически оснащенной площадки, профессионального модельного агентства, команды стилистов и визажистов)

— фото- и видеоотчеты

— услуги режиссера-постановщика показа

— постановочные кадры каждой модели, которые будут отсняты на площадке непосредственно в день события

— анонсирование в СМИ

— публикации о бренде и размещение интервью с дизайнером на официальном сайте и в соц. сетях проекта

— предоставление возможности сотрудничества с именитыми личностями.

Также кто-то из участников получит в качестве гранта сертификат на 3 часа индивидуальных консультаций по своему проекту от Станиславы Нажмитдиновой, эксперта по развитию и управлению проектами в сфере fashion, директора по развитию марок одежды «W&B» и «ПТЮЧ». А известная топ-модель Вики Райs будет вести кастинг дизайнеров в рамках проекта «FollowTheFabrika» для совместной коллаборации по созданию коллекции нижнего белья. Более того, к проекту присоединился основатель топового свадебного агентства в России «Ягода» Павел Замахин, который презентует одному из дизайнеров грант на фотосессию для бренда с одним из модельных агентств Москвы.

Помимо этого грантодателями проекта являются следующие компании: дизайн-студия Tasha Martens (Китай), Royal Dress forms, Workplace.global, WorkBook, дизайнерский дом «Le Style», Concept Market, Luxury Media Group & MMG, многопрофильная аудиторская компания «Аудит Картель», патентное бюро «Оксилон» и креативное тренд бюро «Carlin» (Франция).

Медиа-ресурсы грантодатели: TEORA Magazine, FashionEducation.ru, Designersfromrussia, Couture.on.street, радио «МедиаМетрикс», Daily Culture, MODA 24/7, LOOK-BOOK.ru.

Журналы грантодатели: PRIME ONE, Moda Topical, O Magazine, Москва — Тель-Авив, ИД «РАБОТНИЦА», журнал «Women’s Time», TEORA Magazine, BEAUTY.MAFIA MAGAZINE.

Шоу-румы и модные пространства грантодатели: Kote_beauty_house (Beverly Hills), Tykva STORE (Санкт-Петербург), концептуальное пространство Maker Design Loft (Санкт-Петербург), концептуальный магазин одежды «Nebeloe», шоу-рум «Родина» (Нижний Новгород), Beauty Brands, Eclectic fashion lab, Beauty in look, DOT • UP Ethno Boutique, TRENDLOOK10, шоу-рум NAGLO, сервис по аренде платьев Dress up Bar, KALINA Market.

Официальные стилисты: DESSANGE

Официальные визажисты: обучающий центр Александра Цоя

Официальный DJ: DJ AlexMINI

Официальный фотограф: Вероника Швец

Партнеры: «Неделя моды в Москве. Сделано в России», Faberlic, Odessa Fashion Week, Roma Fashion Week, Kazakhstan Fashion Week, Kuzbass Fashion Week, Belarus Fashion Week, Volga Fashion Week, Международный форум бизнеса моды «Fashion-Management-2017», LAMODA, Business Family, Лаборатория 360-PRO, ледниковая вода «АЗАУ», лимонад «Эльбрус», «Eclectic Fashion Lab», Российский союз молодежи, креативное тренд бюро «Carlin» (Франция).

При информационной поддержке «Минпромторг России».

Дата проведения «FollowTheFabrika» I.VII: 12 июня 2017 года

Адрес: Москва, сад «Эрмитаж», Каретный ряд, дом 3

Контакты: Мария Резникова, mary.reznikova@restaragency.com

