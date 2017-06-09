Во флагманском магазине Max Mаra в ГУМе прошла презентация специальной коллекции Max Mara Wool Denim, созданной в сотрудничестве с компанией The Woolmark Company. Гости коктейля смогли познакомиться с моделями коллекции: брючными костюмами, жилетами, платьями; а также узнать преимущества мериносовой шерсти.

Компанию Max Mara представляла Лаура Лусуарди, бессменный директор моды Max Mara Fashion Group, компанию The Woolmark Company представлял Фабрицио Сервенте, советник по глобальной стратегии компании Woolmark.

The Max Mara Wool Week — это проект основанный на сотрудничестве Max Mara с австралийской компанией The Woolmark Company.

Max Mara всегда выбирали мериносовую шерсть для использования совершенных волокон в производстве своих коллекций – такая шерсть лучшим образом сочетает в себе легкость и мягкость.

В коллекции Max Mara осень-зима 2017 есть много вещей, сделанных из чистой мериносовой шерсти, протестированной компанией The Woolmark Company.

Отмечая неотъемлемые, естественные преимущества и инновационные свойства австралийской мериносовй шерсти, Max Mara умело включили шерстяной деним в свою коллекцию Pre-Fall 2017, предлагая потребителям роскошную альтернативу традиционной джинсовой ткани. 100% шерстяной деним повторяет внешний вид и стиль традиционного денима, но имеет дополнительные преимущества, благодаря природным качествам мериносовой шерсти, в том числе обладает повышенной мягкостью и теплотой.

Тэги: Max Mara, деним, мериносовая шерсть, осень-зима 2017/18