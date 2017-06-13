Коллекция «Пиратомания» от eyE&Fingers

Компания eyE&Fingers, производитель модных украшений из Санкт-Петербурга, представляет новую ограниченную коллекцию браслетов-конструкторов «Пиратомания».

Коллекция состоит из шести клипс, на поверхности которых тонкой резьбой изображены различные пиратские мотивы — веселый роджер, кракен, скрещённые пиратские сабли и другие забавные пиратские символы.

Как всегда, есть возможность выбрать одну или несколько клипс, чтобы надеть их на кожаный браслет-основу. Даже одна клипса на браслете-основе выглядит стильно и самодостаточно. Можно приобрести сразу все клипсы коллекции или выбрать одну или несколько клипс «Пиратомании».

Специально для этой новинки изготовлены браслеты-основы цвета мокко и горького шоколада с кантом глубокого синего цвета. Что является еще одним напоминанием о цвете морской воды, родной стихии пиратов! Кроме того, можно выбрать любой понравившийся цвет браслета-основы из предлагаемых компанией eyE&Fingers – от нежно-пудровых до бескомпромиссно-темных цветов и оттенков.

Клипсы для «Пиратомании» предлагаются на выбор трех видов – с покрытием 24-каратным золотом, стерлинговым серебром и без драгоценного покрытия — из полированной латуни, это означает, что каждый поклонник новой коллекции сможет выбрать себе украшение в соответствии с личными предпочтениями.

Традиционно при изготовлении каждого браслета-конструктора от eyE&Fingers используется от 20 и более ручных операций, в том числе ручная полировка каждой клипсы, вне зависимости от типа покрытия и состава. А премиальная упаковка сделает из набора браслетов прекрасный подарок, которому обрадуются любители романтики и приключений.

Украшения-конструкторы коллекции «Пиратомания» выпущены ограниченным тиражом по запатентованной технологии.

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