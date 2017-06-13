Женская коллекция TRUSSARDI осень-зима 2017/18

Женская коллекция Trussardi сезона осень-зима 2017/18 демонстрирует образ женщины нашего времени.

Источником вдохновения послужили карты-таро, отсылка к традициям и историческим корням, размышления о настоящем и попытка заглянуть в будущее. Сдержанность, императорское величие, справедливость — основные постулаты.

Словно мост между двумя мирами, символы, детали и образы устанавливают диалог между прошлым и настоящим: ДНК модного дома переосмыслено в контексте современности. Концепция базируется на большом опыте Trussardi, на постоянном стремлении к развитию.

Сохранение традиций, уникальные техники производства, ноу-хау — основные ценности Trussardi. Главная цель: создание одежды, которая станет знаковой и узнаваемой вне времени и пространства.

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Trussardi

Trussardi

Новое прочтение классики: обилие изделий из кожи, идеально скроенные костюмы из твида, шерсти и замши. Текстурированный бархат и ширококолейный вельвет — протагонисты коллекции. Присутствуют легкие, струящиеся ткани, украшенные отстрочкой контрастных цветов. Платья и юбки из ткани ламе гармонично сочетаются со стильными водолазками.

Из верхней одежды — полушубки из овчины, замшевые бомберы с меховой подкладкой, oversize-пальто, дубленки из лакированной кожи, принтированные куртки с меховыми воротниками. Используются фактурные, теплые и уютные ткани. Костюмы с элегантными жакетами и расклешенными брюками, вязаные кардиганы — воплощение стиля. Многослойность как must-have сезона — сочетайте платья из жоржета с удлиненными свитерами. Неотъемлемые элементы коллекции: эмблема с изображением буквы «Т», увенчанная короной, архивные принты с абстрактными узорами.

Аксессуарный ряд пополнился новой Trussardi Lovy Bag, украшенной сверкающей короной. Лакированные сумки в охотничьем стиле представлены в двух вариантах – мини и среднем. Дерби в виде армейских ботинок изготовлены из питона, дубленой кожи.

Цветовая палитра варьируется от темно-синего, кирпичного, бургунди, шоколадного, серого до лилового и канареечного оттенков.

www.trussardi.com

Тэги: Trussardi, верхняя одежда, женская мода, осень-зима 2017/18