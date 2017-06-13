Wella Professionals и Max Factor отвечают за красоту на «Кинотавре»

Премьеры, красная дорожка, вспышки камер… За красоту крупных планов отвечают Wella Professionals и Max Factor. Бренды вновь выступают бьюти-партнерами главного фестиваля российской киноиндустрии.

Бренд Wella Professionals, известный эксперт в окрашивании и стайлинге, снова будет сопровождать звезд для выхода на красную дорожку «Кинотавра». Кинофестиваль пройдет в Сочи в 28-й раз, с 7 по 14 июня, и все это время за кулисами его главных событий будут творить стилисты Wella Professionals.

Команда Wella Professionals участвует в создании атмосферы праздника, которой славится «Кинотавр». Смотр последних достижений российской киноиндустрии – это еще и эпицентр светской жизни. Образы знаменитостей тщательно фиксируют телекамеры и фотообъективы, чтобы распространять миллионными тиражами и просмотрами в сети.

Эффектные локоны в духе старого Голливуда, изящные вечерние прически и разглаженные до глянцевого блеска волосы и авангардные модные провокации — стилисты Wella Professionals поддержат звезд в их стремлении чаровать и шалить. Cо вкусами многих див парикмахеры давно и хорошо знакомы. Укладки, выполненные этими профессионалами, стали яркими элементами образов, вошедших в хроники российской киноиндустрии.

В арсенале виртуозов Wella Professionals стали незаменимыми эффективные стайлинговые средства из серии EIMI. Используемые для создания укладок, сохраняющихся безупречными на протяжении всего вечера, они также помогают подчеркнуть индивидуальность, столь высоко ценимую профессионалами и столь привлекательную для поклонников звезд.

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Next Виктория Толстоганова; Екатерина Вилкова

Юлия Пересильд; Анна Бегунова

Агния Кузнецова и Максим Петров

Алена Чехова; Катерина Шпица

На этот раз команду Wella Professionals представили Марианна Ридзанич, Сергей Барашков, Диана Симонян, Роман Лазарев, Ольга Пьянкова, Елена Павлова, Елена Титова, Оксана Мокрянская.

Бренд Max Factor выступит в статусе официального визажиста фестиваля, где на протяжении 8 дней будет работать бьюти-студия Max Factor, продолжая многолетнюю традицию по преображению самых красивых женщин планеты. Для известных актрис и селебрити марка собирает команду из топовых российских визажистов, которые работают на крупнейших проектах, съемках глянцевых журналов и телешоу. Под руководством официального визажиста Max Factor в России Владимира Калинчева команда подготовит безукоризненные образы див российской кино для выхода на красную дорожку и светских мероприятий в рамках фестиваля.

Более 100 лет бренд Max Factor является любимой косметической маркой самых знаменитых визажистов и миллионов женщин по всему миру. История марки и ее основателя неразрывно связана с миром кино. Ведь именно индустрия кино и ее развитие стали ключевыми в создании косметических продуктов-блокбастеров от главного голливудского волшебника – оскароносного Макса Фактора.

Один взгляд кинодивы может свести с ума миллионы зрителей! Поэтому за невероятный веер объемных подкрученных ресниц и выразительные взгляды российских актрис будет отвечать тушь 2000 Calorie Сurl Addict. Изогнутой щеточкой удобно наносить тушь от самых корней, создавая идеальный изгиб по всей длине ресниц. Формула туши увеличивает объем и делает ресницы заметно темнее, не утяжеляя их, за счет чего изгиб сохраняется. Формула туши, работающая в паре с изогнутой щеточкой, обеспечивают 100% превосходный результат – объем и подкручивание одновременно, без использования керлера. Невероятные ресницы и завораживающие взгляды актрис станут настоящим украшением красной дорожки фестиваля.

Гламурный образ для выхода перед десятками фотокамер невозможен без идеальных губ. Коллекция помад Velvet Маttеs несомненно станет любимым продуктом у посетительниц бьюти-студии Max Factor на «Кинотавре». Палитра насыщенных глубоких оттенков с бархатистым матовым финишем подойдет как для нежных нюдовых образов, так и для роковых вечерних выходов. Актрисы по достоинству оценят кремовую текстуру помады, благодаря которой с ней комфортно в течение всего дня, но при этом сохраняется благородный матовый эффект.

Большинство женщин уверены, что никогда не смогут повторить образ любимой артистки, в котором она блистает на телеэкране. Команда визажистов Max Factor докажет, что с помощью инновационных продуктов марки и советов профессионалов любая женщина может почувствовать себя звездой.

Команда звездных визажистов Max Factor на 28-м «Кинотавре» представлена Владимиром Калинчевым, Александрой Захаровой, Мариной Архиповой, Евгением Лукьяненковым.

На протяжении фестиваля стилисты Wella Professionals и визажисты Max Factor создали 21 образ для Агнии Кузнецовой, Алены Чеховой, Анны Бегуновой, Аны Пыровой, Виктории Толстогановой, Дарьи Носик и Екатерины Носик, Екатерины Шпицы, Любови Тихомировой, Марии Спивак, Надежды Родионовой, Натальи Тетеновой, Юлии Пересильд, Дарьи Поверенновой, Ренаты Пиатровски, Сюзанны Акежевой, Янины Мелеховой.

Тэги: Max Factor, Wella Professionals, кинозвёзды, кинофестиваль "Кинотавр", макияж, причёски