Мастер-класс «Выбираем выпускной наряд со стилистом»

14.06.2017 • Мода • : 136

15 июня 2017 г. в ТЦ АВИАПАРК в лектории Trend Island пройдет мастер-класс с преподавателем Британской школы, имиджмейкером Анжеликой Левицкой на тему «Выбираем выпускной наряд со стилистом».

На встрече Анжелика расскажет про фасоны выпускных платьев и каким фигурам они подходят на реальных примерах, раскроет секреты создания неповторимого образа, научит подбирать цвета и формы аксессуаров, правильно расставлять яркие акценты.

Самые активные гости смогут определить подходящую к их лицам цветовую гамму и практически составить свой идеальный наряд на выпускной.

Анжелика Левицкая — имиджмейкер публичных и бизнес-персон, лектор корпоративных тренингов и учебных программ базового и профессионального уровня, стилист фото- и видеосъемок для модных журналов, рекламных кампаний и частных лиц.

Регистрация:  https://aviapark.timepad.ru/event/507955/

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