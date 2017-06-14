Аромат DIRK для мужчин, увлеченных футболом

Авангардный бренд одежды Dirk Bikkembergs представляет DIRK, новый премиальный аромат для мужчин, увлеченных футболом.

DIRK — это мужественный аромат с нотами яблока, перца, цветка апельсина, кожи и мускуса, раскрывающий страсть и соревновательный дух. Массивный флакон DIRK повторяет форму футбольного мяча.

Sport Couture: Спортсмены — новые боги

Звезда «Antwerp Six», дизайнеров-выпускников Антверпенской Королевской академии изящных искусств, Дирк Биккембергс стал пионером радикально нового движения в дизайне мужской одежды: Sport Couture.

Являясь синтезом моды и футбола, Sport Couture блестяще сочетает два стиля, деловой и спортивный, воспевает культ тела, командный дух и сексуальность. Аромат DIRK становится продолжением истории бренда, пропитанной мужественностью и авангардом.

Мужчина Bikkembergs

Почему аромат создан для мужчин, живущих футболом? 60% мужчин, регулярно использующих парфюмерию, следят за спортивными соревнованиями, посещают их и имеют любимую футбольную команду. Поклонники мужского футбола есть в каждой культурной и социально-экономической категории, в каждой стране мира.

DIRK воплощает в себе ценности и мужество современного футбольного героя. Это волевой и интенсивный мужской аромат. В футболе, как и в жизни, люди упорно стремятся к достижению цели и величия. Они преуспевают благодаря страсти и конкуренции, борются, чтобы улучшить себя, никогда не идут на компромисс.

DIRK подчеркивает это мужественное стремление идти выше и выше. Быть самым быстрым, сильным и самым сексуальным на игровом поле жизни.

Первый мужественный аромат высшей лиги

От первого удара сочное яблоко раскрывается звонкими аккордами дерева и пряностей. Ноты розового перца, яблока и бергамота движутся навстречу сильному и дерзкому центральному звену — герань, цветок апельсинового дерева и смолистый сексуальный диптерикс. Завершают симфонию кожа и мускус, объединенные с ветивером и бензонином. Красивый аромат, вдохновленный красивой игрой.

Коллекция DIRK включает туалетную воду, парфюмированный деодорант, лосьон после бритья и гель для душа.

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