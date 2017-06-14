Звезды на открытии летней веранды ресторана MODUS

Трехэтажный ресторанный проект Modus, который расположился в историческом переулке на Плющихе, при поддержке Chivas Regal Extra, официально открыл двухэтажную летнюю веранду.

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Modus

Ресторан Modus

Modus

Главным подарком для всех гостей стал концерт российской инди-группы «On the Go». Кроме концерта одной из самых актуальных и трендовых российских независимых групп, меломанов порадовало выступление российского композитора-неоклассика, пианиста Nicola Melnikov (зал ресторана Modus), а за музыкальное настроение летней веранды и зала ресторана отвечали: Stom, Memfisа, Lupin, Fedorov.

Гурманам пришлось по вкусу новое меню и гастрономическое шоу от шеф-повара ресторана Виктора Белей «Tuna cooking show». А поздравить любимый ресторан с официальным открытием веранды пришли многочисленные звездные друзья: Митя Фомин, Тимур Соловьев, Даниил Федоров, Юлия Костюшкина, Леонид Руденко, Синиша Лазаревич, Дмитрий Федоров и многие другие.

modusfriends.ru