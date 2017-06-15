Пре-коллекция CHAPURIN осень-зима 17/18

15.06.2017 • Российская мода • : 53

CHPRN

CHAPURIN PRE FW 17/18

Новая пре-коллекция сезона осень-зима 17/18 бренда CHAPURIN создана в эстетике минимализма. Дизайнер марки Игорь Чапурин делает акцент на естественных силуэтах, экологичных материалах и сложных цветовых сочетаниях.

  • Chapurin Pre-Fall 17
  • Chapurin Pre-Fall 17
  • Chapurin Pre-Fall 17

Коллекция состоит из трех ключевых блоков. В первом представлены лаконичные базовые вещи: удлиненные хлопковые рубашки, топы с принтами, худи, коктейльные платья и комфортные широкие брюки. Основа второго – мягкие шерстяные пальто, комбинезоны из крепа, шелковые блузы и длинные свободные платья. Наконец, третья часть коллекции – идеально скроенные вечерние платья, инкрустированные пайетками, и объемные пальто разных фактур с отделкой из меха ламы.

Основные цвета новой работы дизайнера: черный, графитовый, белый, гамма красного и бордо, сливовые оттенки.

chapurin.com

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