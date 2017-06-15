Открытие шоу-рума молодых дизайнеров в «ПроМира7»

17 июня в новом пространстве «ПроМира7» откроется поп-ап шоу-рум 11 молодых российских дизайнеров, собранных на одной площадке Таней Либерман.

ТАНЯ ЛИБЕРМАН (@tanya_liberman) — популярный lifestyle-блогер, известный еще со времен ЖЖ (LiveJournal), и основатель бренда украшений @JerusalemBazar. Мама троих детей, очень активная девушка, которая умеет вдохновлять.

ПРОМИРА7 (Проспект Мира 7, стр.1) — один из новых проектов Тани, это красивое атмосферное место появилось в Москве в декабре.

ПроМира7 — это пространство, которое объединяет магазин украшений из Израиля в средиземноморском стиле JerusalemBazar, бьюти-корнер с экспресс-укладками и мейком и творческую мастерскую, в которой регулярно проводятся мастер-классы и специальные мероприятия.

ПРОМИРА7 POP-UP : 17 июня — 9 июля 2017

17 июня в пространстве «ПроМира7» откроется поп-ап шоу-рум молодых российских дизайнеров одежды. Эти 11 небольших марок — личные фавориты Тани Либерман — обычно продаются только через Инстаграм или разбросаны по маленьким шоу-румам по всей Москве и даже за ее пределами — а сейчас они будут собраны на одной площадке на 3 недели.

Марки, которые участвуют в проекте: so simple store, siam siam, dvarim, dasha phi, varvara, so easy, berry room, present simple, braventru, cocos moscow.

Продаваться в поп-ап шоу-руме будут без наценок — по ценам таким же, как у самих брендов обычно. Все вещи, которые будут представлены в шоу-руме, — хитовые модели, выбранные Таней лично.

Таня Либерман о проекте «ПРОМИРА7 POP-UP»: «11 небольших брендов, представленных в поп-апе, — мой личный топ создателей одежды, которую я ношу сама и искренне готова рекомендовать своей аудитории. Это проект о любви к тем, кто вкладывает душу в своё дело, и о желании, чтобы об этих крутых брендах и их создателях узнало как можно больше людей.

Небольшие бренды, на мой взгляд, — это история об осознанном потреблении и уважении к природе. Они более экологичны, потому что производство небольших партий одежды не требует использования загрязняющего окружающую среду оборудования, детского и низкооплачиваемого труда и так далее — все то, чем грешат большие производства, даже если никогда в этом не признаются. Мне импонирует то, что создатели этих брендов в большинстве своём используют натуральные ткани, многое делают вручную. Это вещи со своей историей, философией, смыслом (помимо того, что они просто красивые, стильные и удобные) — и именно такие я хочу видеть рядом с собой».

К открытию «ПроМира7 Pop-Up» был снят лукбук с одеждой брендов, которые участвуют в проекте, и украшениями JerusalemBazar из серебра с натуральными камнями.

ПроМира7 Pop Up: 17 июня — 9 июля

Открытие: 17 июня, в 12.00

Адрес: «ПроМира7», Москва, Проспект Мира 7, стр.1

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