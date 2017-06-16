Вкус лета с купальниками от «Дефиле»

Впереди три месяца жаркого солнца и синего моря, захватывающих приключений и танцев до утра! Если хотя бы кусочек своего лета вы собираетесь провести на пляже, то новый купальник просто необходим.

В коллекции «Дефиле» представлено большое разнообразие моделей на любой вкус. Лифы бандо, треугольник и push-up, плавки слип и бикини, а также слитные купальники, подчеркивающие достоинства и маскирующие возможные недостатки фигуры.

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Купальники от "Дефиле"

Купальники от "Дефиле"

Где бы ни проходил отпуск – на модном курорте или у тихой речки, раздельные купальники из коллекции Tropical Dream, украшенные тропическим принтом, привнесут в него атмосферу манящих далеких островов.

Купальники Savoy в традиционную морскую диагональную полоску оформлены декоративными бретелями или очень модной в этом сезоне шнуровкой. Невероятно яркие модели Splash и Long Island будут идеально смотреться на бронзовом загорелом теле, а бикини Nice с игривым ягодным рисунком подойдет и для самых первых дней на пляже.

Позаботились дизайнеры «Дефиле» и о другой пляжной одежде. В ярких и необычных платьях и майках из коллекции Tropical Reality можно прекрасно выглядеть не только на пляже.

Тэги: бикини, купальники, лето 2017, магазины "Дефиле"