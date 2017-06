Коллекция мужских ретро-кроссовок от Bally

Бренд Bally в этом году впервые принимает участие в Pitti Uomo. Событию предшествовал запуск новой коллекции кроссовок в ретро-стиле сезона весна-лето 2018.

Новая линия вобрала все самое лучшее из коллекций кроссовок последних десятилетий, выпущенных Bally: к радости преданных поклонников марки мир увидят четыре реплики популярных моделей на шнуровке. Выбирайте, что вам больше по душе: классика хип-хопа эпохи old school, элегантный теннисный стиль или отсылка к спортивным беговым кроссовкам.

Модель Competition получила настоящее признание еще в середине 80-х, во многом благодаря ценителям рэп-музыки в хип-хоп тусовке старой школы. Вы можете увидеть парочку на обложке альбома Oh, My God! музыканта Doug E. Fresh от 1986 года. Задолго до того, как популярные сегодня звезды типа Канье Уэст начали восхвалять стиль обувных брендов в своих песнях, рэппер Slick Rick гордо заявлял всему миру, что носит «кроссовки Bally и зеленые носки». Совсем скоро поклонники бренда смогут увидеть легендарное возвращение модели Competition, в той же форме, c той же подкладкой и подошвой, как в старые добрые времена. Эксклюзивно для Pitti Uomo реплика будет представлена вместе с 4 дополнительными модификациями самой себя: Kodak, гранатово-красный, морская волна и кофейный оттенок.

Спортивная обувь всегда была в авангарде модных коллекций Bally, начиная с 60-х годов прошлого века, когда бренд выпустил бьющую все рекорды продаж линию теннисных туфель под названием Super Smash. Сегодня они возвращаются, только уже с дополнением в виде вулканизированной подошвы и неизменным логотипом Bally на одной стороне. Эта модель также имеет дополнительные модификации, среди которых высокие и низкие кроссовки, а также экземпляр, выполненный полностью в коже.

Беговые кроссовки Galaxy от Bally, созданные мастерами бренда в 1988 году для утилитарного пользования, также получили шанс на триумфальное возвращение. Эта холщовая модель с деталями из замши является самой легкой по весу. Оригинальная модель гранатового оттенка была перевыпущена вместе с двумя модификациями, оттенков черный и Kodak, с давно полюбившейся поклонникам беговой подошвой.

Линию завершает реплика кроссовок Vita-Parcours 1974 выпуска. Производитель оставил оригинальный черно-белый шахматный узор и модернизировал подошву (последнюю «одолжили» из коллекции Heimberg). Идеальная для городской среды, модель была выпущена в оригинальной форме с тремя дополнительными модификациями для мужчин.

Коллекция ретро-кроссовок Bally будет доступна в магазинах и на официальном сайте марки начиная с января 2018 года.

Тэги: Bally, весна-лето 2018, мужская обувь, мужские кроссовки, ретро-стиль, теннисные туфли