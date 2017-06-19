Сезон купальщиц в летней коллекции Cop.Copine

Легендарный французский бренд представляет летнюю капсульную коллекцию, вдохновленную образами изящных купальщиц в стиле «пин-ап», сошедших с афиш французского художника Жюля Шере.

Принт, разработанный бессменным креативным директором марки Мари Жо де Оливейра, заимствует мотивы французской жанровой живописи конца XIX века: вопреки расхожему мнению вольнолюбивые девушки в стиле «пин-ап» впервые появились отнюдь не на американских плакатах 50-х, а в работах французских художников – прежде всего, Жюля Шере, а позже Ренуара, Пикассо и других.

Особый шарм купальщицам, изображенным эскизно, наброском, придают плавательные шапочки и слитные ретро-купальники чистых цветов – красного, желтого, голубого. Контур фигуры на принте едва считывается: в отдалении просматриваются только плавные красочные «импрессионистские» мазки.

Принт на воздушных минималистичных платьях, блузах и платках с «исчезающими» купальщицами из летней капсулы Cop.Copine ненавязчиво переносит на Лазурный берег с его искрящимся, просвечивающим сквозь ткань солнцем и безветренной безмятежностью. Безупречным дополнением к образу станут изящные браслеты и ассиметричные серьги–пусеты с все той же фигурой – купальщицы, рассекающей лазурные волны юго-восточного побережья Франции.

«Купальная» капсула будет представлена во всех российских магазинах бренда.

Адреса магазинов марки в России:

Москва

ТРЦ «Кунцево Плаза», ул. Ярцевская, д.19

ТРЦ «РИО Ленинский», Ленинский проспект, д. 109

ТРЦ «Авиапарк», Ходынский бульвар, д. 4

ТЦ «Райкин Плаза», ул. Шереметьевская, д. 6

ТРЦ «Avenue South West», Проспект Вернадского, д. 86А

Санкт-Петербург

ТРК «Европолис», Полюстровский проспект, д. 84

ТРК «Пик», ул. Ефимова, д. 2

ТРК «Французский бульвар», Бульвар Новаторов, д. 11

ТРК «Гранд Каньон», Проспект Энгельса, д. 154

ТРЦ «Радуга», Проспект Космонавтов, д. 14

Екатеринбург

ул. Первомайская, д. 62

Новороссийск

ТРК «Красная площадь», Анапское шоссе, д. 2

Официальный интернет-магазин Cop.Copine: https://copcopine.ru

Тэги: Cop.Copine, весна-лето 2017, летняя коллекция, мода 2017, принт