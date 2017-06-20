Выставка пейзажей Кристофера Бёркетта

С 21 июня по 30 июля 2017 г. в Галерее Классической Фотографии пройдёт выставка работ признанного мэтра американской пейзажной фотографии Кристофера Бёркетта, в работах которого техническое мастерство печати тесно переплетено с ощущением достоверной передачи естественных состояний природы.

Более 25 лет Кристофер снимает насыщенные, полные жизни и живописи пейзажи, делая это с ясностью и великолепием, заслужившими ему имя одного из лучших фотографов современности, работающих в жанре цветной фотографии.

Посетители выставок Бёркетта нередко с удовольствием говорят, что их ощущения сродни рассматриванию живописи, хотя им известно, что перед ними фотографии. При этом его фотографии не имитируют «живописные» эффекты мазков кисти, смешивания красок или нарочитого буйства цветов. Кристофер не просто фиксирует внешний облик вещей – подобно великим живописцам, он глубоко проникает в тайну внешнего облика природы и воплощает её в произведениях искусства, выявляющих её внутренний свет и живую структуру.

Лучшие фотографии мастера обладают ощущением почти мистической связи со зрителем – это чувство можно испытать лишь при непосредственном просмотре оригинального отпечатка. В эпоху цифрового репродуцирования произведений искусства, ремесленная составляющая исчезает из квалификации фотографа, однако некоторые мастера продолжают традиции художественной цветной фотопечати. И фотографии Кристофера Бёркетта восстанавливают в наших глазах ауру оригинального произведения искусства. В них есть свет и жизнь, возникающие лишь под руками выдающегося мастера, в совершенстве овладевшем своим искусством.

Фотографии Кристофера Бёркетта выполнены в редкой для сегодняшнего времени технике прямой проекционной печати с диапозитивных пленок на специальную фотобумагу Cibachrome. Отпечатки отличаются не только внушительными размерами (до 100х150 см), но и характерным цветовым контрастом. Зрители, потрясенные красотой этих изображений, нередко отказываются поверить, что перед ними фотографии. Но это именно так.

Галерея Классической Фотографии

Москва, Саввинская наб. 23, стр.1

Тел.: 8-903-12345-21

http://classicgallery.ru/

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