Российская пресса об индустрии моды, обзор

Обзор прессы за апрель-июнь 2017

1. СОЮЗЛЕГПРОМ объявляет о проведении 3-й Международной выставки тканей и текстильных материалов «ИНТЕРТКАНЬ», которая пройдет с 28 по 30 августа 2017 г. в «Экспоцентре» на Красной Пресне, в павильоне 7 (залы 1 и 2). Читать полностью на сайте Союзлегпрома

2. «Сеть универмагов Podium Market покидает рынок из-за финансовых проблем. Об этом пишет RNS со ссылкой на сообщение ритейлера, разосланное поставщикам, и источник в компании. «ООО «Подиум Маркет» настоящим сообщает о завершении розничной деятельности. Расчеты с кредиторами ООО «Подиум Маркет» будут осуществляться за счет реализации активов ООО «Подиум Маркет» в срок до 31 августа 2017 года», – говорится в сообщении.» Читать полностью на PROfashion.ru

3. «Российской одежды всё больше, минимум пятая часть товара на прилавках в действительности не Турция или Китай, но отечественный пошив. Скорее всего, даже больше, потому что некоторые крупные фабрики шьют под иностранными марками и всеми силами скрывают российское происхождение товара. Так что дела индустрии идут неплохо, но помощь не помешает. Тут у правительства есть план, поскольку оно приняло стратегию развития лёгкой промышленности до 2020 года. По задумке через несколько лет доля российской одежды и обуви обязана вырасти до 50%. Чтобы производство развивалось быстрее, государство выделило помощь в 145 млрд рублей. Но прежде чем развивать выпуск одежды, надо развить базу, наладив собственный выпуск огромного спектра качественных тканей». Читать полностью на «Аргументы неделi»

4. «Никита Кондрушенко, председатель наблюдательного совета петербургского Синдиката моды и художественный руководитель St. Petersburg Fashion Week: «Дизайн есть, местная локальная мода есть, но на мировой карте глобальной моды России практически не существует. Потому что там индустрия, а у нас — формат ателье. Для такого формата цена, по которой готовы закупать изделия для международного рынка, — это цена смерти».» Читать полностью на РБК

5. Арбитражный суд Москвы признал банкротом компанию «Кира Пластинина Стиль», управляющую торговой сетью Kira Plastinina. Читать полностью на «Ленте»

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