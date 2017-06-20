Группа L’Oréal продает The Body Shop бразильской Natura Cosmeticos

Французская группа L’Oreal, по сообщениям новостных агентств, начала эксклюзивные переговоры с бразильской косметической компанией Natura Cosmeticos о продаже ей бизнеса The Body Shop в рамках возможной сделки стоимостью 1 миллиард евро.

Первые сообщения о возможной продаже The Body Shop появились в начале 2017 года. Группа L’Oreal приобрела британский бренд этичной косметики в 2006 году за 652 миллиона фунтов, в то время на покупку The Body Shop претендовали и другие компании.

Марка The Body Shop была основана в 1976 году британской предпринимательницей Анитой Роддик. Компания являлась пионером в области этичной косметики (без тестирования на животных), использовавшей также натуральные ингредиенты. В последние годы конкуренция со стороны сходных косметических марок усилилась, и The Body Shop не показывал большой доходности внутри группы, владеющей многими другими косметическими брендами.

Президент Natura Жуао Пауло Феррейра сказал, что The Body Shop прекрасно впишется в сходный бизнес Natura и будет сочетаться с такими марками как Aesop.

The Body Shop присутствует более чем в 60 странах мира посредством различных каналов распространения, включая более 3000 торговых точек и электронную торговлю.

Возможная сделка между двумя компаниями должна будет быть одобрена надзорными органами Бразилии и США. Группа «Лореаль» заявила, что ожидает завершения сделки к концу этого года.

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