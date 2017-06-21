Бренд купальников Бьянки Балти эксклюзивно на YOOX

Топ-модель Бьянка Балти дебютирует в роли дизайнера, представляя свою первую коллекцию купальных костюмов одноименного бренда эксклюзивно на YOOX.

Источником вдохновения для нее стала атмосфера Калифорнии – родина роскоши, гламура и серф-культуры. «Именно здесь мечты могут превратиться в реальность», – говорит Бьянка, которая живет в Калифорнии и каждый день воплощает в реальность свои желания, в числе которых было попробовать себя в роли дизайнера.

В коллекции Bianca Balti Swimwear большое внимание уделено деталям и тщательно продуманному крою. Все изделия производятся в Италии.

Женственные силуэты с элементами ретро-стиля предлагают заново открыть для себя элегантность, при этом оставляя пространство для воображения. Слитные купальники представлены в нескольких вариантах: полностью закрытые и с глубокими вырезами спереди и сзади, трусики раздельных купальников с завышенной и заниженной линией талии и с декоративной юбочкой.

Верх раздельных купальников выполнен в виде треугольных лифов и топов в стиле 60-х. Дизайн лаконичный: классический черный цвет дополнен двухцветными полосками разной ширины.

Все элементы коллекции можно сочетать между собой или носить комплектом. Модели выгодно подчеркивают достоинства и скрывают недостатки. Размерный ряд: от 40 российского (38 итальянского) до 54 российского (52 итальянского).

Саундтреком коллекции Бьянки Балти стала музыка Западного побережья, произведения самых разных исполнителей, посвященные Калифорнии: от The Beach Boys до 2Pac, от Joni Mitchell до Green Day. В этот список не могла не войти итальянская группа Dik Dik с кавер-версией «California Dreamin» – песни Mamas & Papas. Именно эту пластинку Бьянка слушала на проигрывателе отца в своем доме в итальянском городке Лоди, когда была маленькой. «Если ты мечтаешь о чем-то, то всегда можешь осуществить эту мечту».

Коллекция Bianca Balti Swimwear доступна на YOOX с 13 июня 2017 г.

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