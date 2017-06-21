Акция «Художники русуют будущее» // ТЕССАРТ, 24 июня 2017

24 июня в мультимедийном пространстве ТЕССАРТ состоится акция «Художники рисуют будущее в ТЕССАРТ». Известные петербургские мастера живописи, графики, скульптуры и других арт-направлений оставят привычные формы и освоят искусство виртуальной реальности. В течение всего дня художники в VR-формате будут рисовать будущее – изображать его так, как оно им представляется. Гости ТЕССАРТ будут наблюдать за их работой в режиме онлайн, а позже виртуальные картины составят интерактивную выставку.

В перформансе примут участие: Анатолий Белкин, Николай Копейкин, Максим Свищев, Дмитрий Шорин, Александр Дашевский, Людмила Белова, Елена Губанова и Иван Говорков, Иван Плющ, Александр Теребенин, Марина Икоку, Олег Маслов, SHAQ и другие люди искусства.

24 июня 2017, начало в 11:00

Вход: 600 рублей. Покупка билетов онлайн: tessart.timepad.ru/event/511482

ТЕССАРТ – это центр искусства и иммерсивных технологий, включающий пять функциональных залов: выставочный зал, пространство под куполом, зал виртуальной реальности, комната с панорамной видеопроекцией и лекторий. Создатели ТЕССАРТА использовали лучшие мировые практики и тенденции на стыке искусства и технологий, в разработке и реализации контента приняли участие ведущие художники и программисты.

Санкт-Петербург, Караванная, 1 (вход с Инженерной улицы)

Тел: +7 (950) 010-23-32

Ежедневно с 11:00 до 22:00

http://www.tessart.place/

Тэги: VR-формат, Санкт-Петербург, виртуальная реальность, художники, центр ТЕССАРТ