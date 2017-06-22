Российская команда выиграла престижную парусную гонку Giraglia Rolex Cup

С 9 по 17 июня 2017 года при поддержке часовой марки Rolex прошла 65-я регата Giraglia Rolex Cup – одна из самых знаменитых гонок Средиземноморья. Впервые в истории регаты победу одержала российская команда. В подарок команда получила часы Rolex Oyster Perpetual Submariner Date.

В регате, завершившейся в минувшие выходные, приняли участие около 250 яхт из разных стран. Россиянам удалось обойти 209 экипажей, вышедших на старт основного этапа соревнований – офшорной гонки протяженностью в 241 морскую милю из Сен-Тропе (Франция) в Геную (Италия) через скалу Жиралья у северного побережья Корсики.

Победители регаты — команда Freccia Rossa на яхте TP52, принадлежащей Вадиму Якименко

Гонка проходила по системе гандикапа. В общем зачете победу одержала российская команда Freccia Rossa на яхте TP52, принадлежащей Вадиму Якименко. За 65-летнюю историю соревнований главный приз впервые достается участникам из России.

Команда дошла до Генуи рано утром в пятницу и стала пятой яхтой на финише. По скорректированному времени (38 часов 48 минут 11 секунд) Freccia Rossa взлетела на первую строчку в турнирной таблице. Гонка проходила в условиях слабого ветра, особенно на участке от скалы Жиралья до финишной линии, что разрушило надежды на победу остальных участников, находившихся в море довольно продолжительное время. Большинство яхт дошли до финиша только в субботу, проведя в море около 60 часов. В результате, победа Freccia Rossa подтвердилась. «Выиграть здесь – необыкновенное чувство, – сказал Якименко перед церемонией награждения. – Такое большое количество яхт, команд со всего мира. Я очень горжусь своим экипажем, который состоит как из профессионалов, так и любителей. Гонять вместе всегда огромное удовольствие».

Giraglia Rolex Cup – одна из главных регат Средиземного моря, которая ежегодно проходит в июне. История гонки началась более 60 лет назад в одном из парижских бистро, где проходила встреча группы итальянских и французских яхтсменов. Так, в начале 50-х годов появилась идея создать регату, которая бы стала символом возобновляющихся после Второй мировой войны отношений между двумя странами: Италией и Францией. Маршрут гонки решено было проложить между французской и итальянской ривьерами. Первая регата прошла в 1953 году, тогда на старт вышло 22 яхты. Программа современных регат насыщенная: сначала разминочная гонка из Сан-Ремо в Сен-Тропе, затем серия коротких гонок в заливе Сен-Тропе и уже после этого старт основной гонки из Сен-Тропе в Геную, поворотной точкой является скала Жиралья у Северного побережья Корсики, которая и дала название регате. Организаторами гонки являются Итальянский яхт-клуб, морская ассоциация Сен-Тропе, Французский яхт-клуб.

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