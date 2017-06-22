Мужчины и женщины PLEIN SPORT — современные воины. Перед нами — бесстрашное племя бойцов, они всегда выкладываются на полную силу. Чтобы выполнять свою работу, требуется максимальная готовность и сосредоточенность.

Спорт — это не только тренировки, это образ жизни, религия, страсть. Мир спорта — это дисциплина и сила воли, взамен вы получаете гармонию и баланс. Для того, что достичь успеха, необходимо сражаться, выйти из зоны комфорта. PLEIN SPORT — первый в истории люксовый бренд спортивной одежды от дизайнера Филиппа Пляйна. Новая коллекция включает мужскую и женскую коллекции, которые олицетворяют силу, готовность побеждать.

Previous

Next Plein Sport 2018

Plein Sport 2018

Plein Sport 2018

В новую коллекцию PLEIN SPORT весна/лето 2018 вошли модели из высокотехнологичных материалов: толстовки, худи, яркие свитшоты с камуфляжными принтами, бомберы, леггинсы, тренировочные брюки — в новой коллекции PLEIN SPORT можно найти все необходимое для занятий спортом, не забывая при этом о чувстве стиля. Каждая деталь продумана: новая коллекция идеальна для тренировок. Филипп Пляйн сохраняет лучшие традиции марки — микс стиля и функциональность: вся одежда сохраняет прохладу при повышении температуры тела, оставаясь сухой.

Must-have сезона — горнолыжные очки, которые подойдут как для склона, так и для модного образа в стиле casual. Также в коллекции присутствуют легкие комфортные кроссовки, которые обеспечат фиксацию ноги и идеально подойдут для любого вида спорта.

Эмблема марки Plein Sport — огненный тигр — используется повсеместно. Кроме того, новые модели украшены мотивационными принтами, среди них: «Be Legendary!» и «Run Faster». Металлические ткани — отсылка к серебряной маске El Santo, культового героя Мексики.

С момента запуска бренда прошло всего девять месяцев — уже открыто 11 магазинов по всему миру: от Парижа, Берлина и Милана до Бейрута, Гонконга и Москвы. Быстрый, агрессивный рост и демонстрация силы — модный бренд не имеет подобных аналогов в спортивной отрасли.

Как решительный, дисциплинированный спортсмен, бренд выходит за пределы обыденности, для того, чтобы стать настоящей lifestyle-маркой. PLEIN SPORT — олицетворение непреодолимой силы.

Тэги: Philipp Plein, Plein Sport, весна-лето 2018, женская мода, мужская мода, спортивная мода