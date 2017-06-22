Мужская коллекция Santoni весна-лето 2018

В июне 2017 года в Милане прошла презентация мужской коллекции Santoni сезона весна-лето 2018. Среди гостей были замечены Йоханесс Хьюбл, Гульельмо Миани, Марко Дзанини и многие другие представители модной индустрии.

Присущая бренду элегантность и современный дизайн как нельзя лучше отражают итальянский дух обувной марки Santoni.

Новая мужская коллекция весна-лето 2018: мастерство ручной работы и гармоничное сочетание изящных форм. Девиз: лучшие материалы и пристальное внимание к деталям.

Традиционное качество ручной работы совмещенно с поисками идеального баланса форм. Новые модели олицетворяют актуальные мужские архетипы. Разнообразие стилей: от элегантных оксфордов на шнуровке до спортивных сникерсов из натуральной светлой кожи.

Белый — главный цвет новой коллекции: броги с культовой двойной пряжкой Santoni представлены в светлой коже и украшены стильной перфорацией. Сандалии из кожи с открытым носком — в классическом черном.

Модели, выполненные в технике пэчворк, вносят неформальные настроения в новую коллекцию. Культовые кеды Clean Icon представлены в новом формате — из кожи крокодила в белом и черном цветах. Кожаные топсайдеры Santoni станут идеальным спутником в летнем путешествии. Техника патинирования используется повсеместно. Цветовая палитра варьируется от черно-белой классики и шоколадного оттенка до насыщенного синего.

Мужская коллекция весна-лето 2018 выполнена из роскошных, натуральных материалов: крокодиловая кожа, кожа теленка, наппа, нубук и замша.

В этом сезона презентация прошла в лучших итальянских традициях: коллекция была представлена в уютном кафе, расположенном в Palazzo Reale. Гости могли оценить новые модели за чашечкой кофе и насладиться свежей выпечкой.

Проект разработан куратором Анджело Флаккавенто и художником Антонио Пипполини. Главная идея — юмористическое меню, в котором главное блюдо — искусство жить с легкой непринужденностью по-итальянски.

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