22 июня 2017 г. в кинотеатре «Россия» состоялось торжественное открытие 39-го Московского международного кинофестиваля. Второй год подряд официальным партером фестиваля выступает ювелирно-часовая компания Chopard, которая изготавливает все награды победителям: статуэтки «Золотого Святого Георгия» и «Серебряного Святого Георгия», специальный приз «За покорение вершин актерского мастерства и верность принципам школы К. С. Станиславского – «Верю. Константин Станиславский».

По традиции всех гостей на красной ковровой дорожке встречал президент кинофестиваля Никита Сергеевич Михалков. Одной из самых долгожданных звезд этого вечера стала известная итальянская актриса и член жюри ММКФ Орнелла Мути, которая выбрала для торжественной церемонии черный комбинезон Zuhair Murad, клатч Dolce&Gabbana, босоножки Gianvitto Rossi, а также роскошные украшения Chopard из коллекции High Jewellery. Супруга Никиты Михалкова Татьяна также остановила свой выбор на ярких серьгах Chopard из коллекции Temptations.

В этот вечер многие актрисы дополнили свой образ драгоценными украшениями Chopard. Не стала исключением Екатерина Редникова, которая пришла на церемонию в длинном черном платье в пол Roberto Cavalli с клатчем Lanvin, завершив образ серьгами и кулоном Chopard из коллекции Temptations.

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Наталья Бардо и Мариус Вайсберг; Дарья Мороз

Анна Горшкова; Маргарита Мамун

Екатерина Климова; Екатерина Редникова и Елена Захарова

Светлана Ходченкова; Кристина Орбакайте и Алла Вербер

Екатерина Шпица; Ирина Гринева

Другая известная актриса, Анна Снаткина, также отдала свое предпочтение серьгам Chopard из коллекции Temptations.

Екатерина Шпица выбрала серьги в виде бабочек с бриллиантами из коллекции High Jewellery. Ирина Гринева была в изысканных серьгах Chopard из коллекции High Jewellery. Анна Горшкова предпочла крупные серьги Chopard с разноцветным жемчугом и бриллиантами из коллекции High Jewellery.

Наталья Бардо пришла на мероприятие со своим мужем, известным режиссером Мариусом Вайсбергом. На Натальи были серьги Chopard с бирюзой из коллекции High Jewellery, а на Мариусе часы Chopard из коллекции L.U.C GMT One. В сопровождении мужа и дочки посетила церемонию Екатерина Стриженова, которая остановила свой выбор на подвеске и серьгах Chopard в классическом стиле из коллекции High Jewellery.

Продюсер Рената Пиотровски и актриса Маруся Зыкова подобрали серьги Chopard из коллекции Happy Diamonds. Ксения Князева также предпочла украшения Chopard из коллекции Happy Diamonds.

Елена Захарова дополнила свой наряд серьгами Chopard с аметистами и бриллиантами из коллекции Imperiale.

Олеся Судзиловская добавила к своему наряду серьги Chopard с изумрудами и бриллиантами из коллекции High Jewellery и браслет Mercury из коллекции Color.

Помимо известных актрис по красной ковровой дорожке прошли олимпийская чемпионка Маргарита Мамун в платье Ralph Lauren из специальной коллекции, созданной для России, в серьгах Chopard из коллекции High Jewellery и браслетах из коллекции Happy Hearts, телеведущая Марика Кравцова в серьгах Chopard из коллекции Temptations, певица Кристина Орбакайте в серьгах из коллекции High Jewellery, балерина Мария Богданович в платье Marchesa и серьгах Chopard из коллекции Green Carpet.

Главный редактор журнала InStyle Юрате Гураускайте выбрала для своего выхода серьги и кулон Chopard. Церемонию открытия также посетила главный редактор журнала HELLO! Светлана Бондарчук в платье Elie Saab.

Победительница национального конкурса «Мисс Россия-2017» Полина Попова была в платье Ralph Lauren, серьгах и колье Mercury из коллекции Classic.

Актер Егор Корешков появился в элегантном смокинге Zegna и рубашке Brioni, дополнив образ запонками Chopard и часами из коллекции L.U.C Time Traveler One. Известная актриса Светлана Ходченкова в этот вечер блистала в длинном платье в пол от Zac Posen и новых украшениях коллекции Serpenti от Bulgari.

Не смогла пропустить церемонию открытия ММКФ вице-президент Mercury и Fashion директор ЦУМа и ДЛТ Алла Вербер, которая прошла по красной ковровой дорожке в сопровождении клонов Dolce&Gabbana. На Алле было платье Dolce&Gabbana и украшения Pasquale Bruni из коллекции Giardini Segreti Haute Couture.

Ведущими 39-й церемонии открытия стали актриса Дарья Мороз и Алена Чехова, которые выбрали серьги Chopard из коллекции Temptations для своего выхода на сцену. Вечер завершился показом индийского фильма «БАХУБАЛИ. ЗАВЕРШЕНИЕ» (Baahubali 2: The Conclusion) режиссера С. С. Раджамоули.

На протяжении всего вечера на площадке кинотеатра «Россия» работал Chopard Lounge, в котором гости могли спокойно пообщаться, обсудить конкурсные программы, решить какие фильмы стоит посмотреть и сделать свои предположения относительно возможных победителей 39-го ММКФ.

Тэги: Chopard, ММКФ, Московский кинофестиваль, Орнелла Мути, красная ковровая дорожка