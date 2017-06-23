Жаркая летняя распродажа в Outlet Village Пулково

Outlet Village Пулково объявляет о старте летней сезонной распродажи, которая продлится до конца августа. Скидки в магазинах комплекса будут достигать 90%.

Распродажа пройдет в несколько этапов. Каждую неделю к мероприятию будут присоединяться бренды с эксклюзивными предложениями, акциями и скидками.

В магазине Quiksilver вы найдете все необходимое для отдыха на море: купальники, бордшорты, сланцы, сумки и рюкзаки. Ассортимент популярных зарубежных брендов в Paper Shop позволит полностью обновить гардероб к летнему отдыху. Итальянские сумки и аксессуары от Furla и Coccinelle подойдут для любого случая: от летних вечеринок под открытым небом до романтических вечеров на берегу моря. Converse и Super Step предлагают широкий выбор моделей для долгих прогулок по улочкам неизведанных городов. А ультрамодные коллекции для самых маленьких собраны в Kids Palace.

Часы работы Outlet Village Пулково:

воскресенье – пятница: 10.00 — 21.00

суббота: 10.00 — 22.00

Адрес Outlet Village Пулково:

Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, 60, корпус 1

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