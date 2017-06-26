Образовательный проект «Платки Hermès — искусство в шелке»

Духовность или капитал? Платки HERMÈS – симбиоз несовместимого

С 1 июля 2017 года проект «Департамент искусства» запускает очередной образовательный модуль для ценителей шедевров мирового искусства «Платки HERMÈS. Искусство в шелке», который будет посвящен одному из самых узнаваемых модных аксессуаров – каре HERMÈS.

«Исключительность этого события состоит в том, что именно нам удалось обеспечить полное погружение благодаря участию в нем признанных знатоков, имеющих непосредственное отношение к заявленной тематике», — говорит руководитель проекта Наталья Галимская.

Двухнедельный цикл лекций приоткроет тайны Дома HERMÈS, а также историю возникновения платков как модного явления через призму изобразительного искусства. Именитые лекторы расскажут, как происходила эволюция платков, как изменялся их дизайн, чем вдохновлялись художники с мировым именем, работавшие над предметом обожания истинных ценителей. В докладах будет затронута в том числе тема русской духовности в мировом искусстве на примере создания коллекции платков HERMÈS a la russe «Zabavushka» и «Alphabet russe».

Кроме искусствоведческой ценности модуля он будет интересен и эстетам, которые приобретут качественные знания об основах коллекционирования платков HERMÈS, научатся отличать винтаж от современности и подделки от подлинников.

Приглашенные эксперты:

Евгения Миро – титулованный член Союза художников и Союза дизайнеров России, первый русский художник Дома HERMÈS.

Ольга Калмыкова – коллекционер, эксперт по аутентификации, основатель российского клуба любителей платков HERMÈS.

Обучение будет проходить по адресу: Москва, Шубинский переулок, д.6, стр.4 в Мастерской классического костюма.

Расписание: среда в 16:30, суббота в 14:00.

О проекте «Департамент искусства»:

Это исключительный образовательный проект для взрослой, состоявшейся аудитории, объединяющий экспертов и слушателей, с целью повышения знаний о мировой культуре. Программы включают в себя обучающие модули, интерактивные мастер-классы с экспертами в области культуры и искусства, аукционы, корпоративные и выездные мероприятия, в том числе международные.

www.artdep.club

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Тэги: Hermes, аксессуары, лекции, шёлковые платки