Мужская коллекция Jimmy Choo весна-лето 2018

В рамках Milano Moda Uomo 17 июня 2017 г. прошла презентация мужской коллекции обуви Jimmy Choo SS18.

Весенне-летняя коллекция 2018 Jimmy Choo была навеяна нестареющей молодежной культурой – Mod. Тонко отточенный дух бунтовского изящества и непочтительно творческого обновления модов проходит через всю коллекцию, предлагающую абсолютно новые стилевые направления и радикально обновленную классику.

Глубокие двухцветные контрасты, перстень с печатью и «мужские» оттенки деталей входят в число тем, раскрываемых этой откровенно элегантной и весьма изысканной коллекцией. Полировка кожи напоминает блеск любимого всеми мотороллера Vespa. Шевронный узор указывает направление движения Jimmy Choo – только вперед.

«Движение Mod – ключевая субкультура, отголоски которой слышны еще и сегодня. Это заявление об индивидуальности посредством острого как бритва изящества: тщательно откалиброванная форма мужского самовыражения. К тому же это движение было открытым: различные кланы заимствовали его, а затем эволюционировали в нем своим собственным путем» — Сандра Чой, креативный директор Jimmy Choo.

Эта противоречивая коллекция создана для интеллектуальных Mod 2018 года – мужчин, чей инстинкт модернистского стиля одежды пробивает себе путь в другом, более четком, направлении.

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Тэги: Jimmy Choo, весна-лето 2018, мужская обувь