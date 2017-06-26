Outlet Village Белая Дача отметит свое пятилетие концертом Ёлки и Полины Гагариной

Outlet Village Белая Дача, первый российский аутлет-центр под открытым небом, приглашает друзей на празднование своего пятилетия. В четверг 29 июня звезды шоу-бизнеса, блогеры, любители качественного шопинга, а также тысячи других гостей соберутся на территории аутлета, чтоб окунуться в атмосферу яркого летнего праздника.

Настоящим подарком всем гостям станут выступления певиц Ёлки и Полины Гагариной. Именно они станут хедлайнерами музыкальной части вечера. Специально для Outlet Village певицы исполнят самые популярные хиты своих концертных программ. Кроме того, в честь дня рождения аутлета состоится автограф-сессия Полины Гагариной. Она начнется в 19 часов.

Любителей шопинга ждут также представления уличного театра и выступления коллективов, исполняющих живую музыку. К пятилетию комплекса магазины приготовили для гостей специальные скидки, так что желающих совместить развлечения и выгодные покупки ждут приятные сюрпризы.

Гостям праздника, которые собираются посетить мероприятие с детьми, не придется волноваться о том, чтоб маленькие модники не заскучали. Outlet Village подготовил специальную анимацию и детскую развлекательную программу. Малыши смогут встретиться с любимыми героями мультфильмов и поучаствовать в конкурсах. Кроме того, всех желающих ждут воздушные шары и сладкая вата в подарок.

Мероприятие завершится праздничным фейерверком.

29 июня для удобства гостей от станции метро Котельники будут курсировать бесплатные автобусы.

Подробная информация доступна на сайте аутлета: www.outletvillage-bd.com/ru/. Для получения новостей от Outlet Village Белая Дача также следуйте за нами в Facebook, ВКонтакте и в Instagram.

Outlet Village Белая Дача

Московская область, г. Котельники, Новорязанское шоссе 8,4 км от МКАД

Тел.: + 7 (495) 783 0200

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