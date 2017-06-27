Фестиваль Этномода в Петербурге

29 июня 2017 г. ежегодный международный Фестиваль Этномода IBEFF представляет программу White Nights Fashion в Петербурге: конкурсные дефиле и специальные показы российских дизайнеров одежды и иностранных модельеров.
Международный проект в мультикультурном мегаполисе: дефиле от от креативных дизайнеров нон-стоп.
Показы и презентации состоятся 29 июня в здании Санкт-Петербургского Художественного музея: Наб.р. Смоленки д. 2.
Среди участников, направивших заявки — модельеры из Украины, Киргизии, Беларуси, а также российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Ульяновска, Ростова, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и других.
IBEFF — International Baltic Ethnic Fashion Festival — это мода с характером. Не только коллекции в этностиле, но и современные коллекции pret-a-porte и вечерняя мода — в программе «Модная штучка» — подиум IBEFF объединяет разные модные тенденции и стили. Проект существует 10 лет и проводится дважды в год.
Узнайте больше в группе фестиваля: vk.com/etnomodno
Номинации фестиваля 29 июня 2017 года:
— Этномотивы в современном костюме
— Арт фолк
— «Модная штучка» — коллекции, не связанные с этникой — включая pret-a-porter, deluxe wedding fashion
— Детские коллекции — Kids Fashion
— Аксессуары в этностиле
— Этно Образ (конкурс для визажистов, флористов и стилистов)
— Этно-авангард и сценический костюм
— презентации ассортимента моно- и мультибрендовых салонов одежды и ателье