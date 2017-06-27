Фестиваль Этномода в Петербурге

29 июня 2017 г. ежегодный международный Фестиваль Этномода IBEFF представляет программу White Nights Fashion в Петербурге: конкурсные дефиле и специальные показы российских дизайнеров одежды и иностранных модельеров.

Международный проект в мультикультурном мегаполисе: дефиле от от креативных дизайнеров нон-стоп.

Показы и презентации состоятся 29 июня в здании Санкт-Петербургского Художественного музея: Наб.р. Смоленки д. 2.

Среди участников, направивших заявки — модельеры из Украины, Киргизии, Беларуси, а также российских городов — Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Казани, Ульяновска, Ростова, Краснодара, Орла, Екатеринбурга и других.

IBEFF — International Baltic Ethnic Fashion Festival — это мода с характером. Не только коллекции в этностиле, но и современные коллекции pret-a-porte и вечерняя мода — в программе «Модная штучка» — подиум IBEFF объединяет разные модные тенденции и стили. Проект существует 10 лет и проводится дважды в год.

Узнайте больше в группе фестиваля: vk.com/etnomodno

Номинации фестиваля 29 июня 2017 года:

— Этномотивы в современном костюме

— Арт фолк

— «Модная штучка» — коллекции, не связанные с этникой — включая pret-a-porter, deluxe wedding fashion

— Детские коллекции — Kids Fashion

— Аксессуары в этностиле

— Этно Образ (конкурс для визажистов, флористов и стилистов)

— Этно-авангард и сценический костюм

— презентации ассортимента моно- и мультибрендовых салонов одежды и ателье

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Тэги: Санкт-Петербург, модные показы, фестиваль Этномода