Pal Zileri: Путешествие из архивов в Венецию

Подчеркивая богатство собственного портновского наследия и глубокие связи с областью Венето и, в частности, её столицей, Pal Zileri создает коллекцию весна-лето 2018, черпая вдохновение из архивных материалов бренда и красоты «города на воде».

Многочисленные книги и каталоги, хранящиеся в архивах марки, датированные промежутком между 80-90 гг. прошлого столетия, стали отправной точкой для нового сезона. Их изучение привело к идее развития темы клетчатого рисунка как ключевого элемента в создании утонченной и современной портновской истории, подчеркивающей традиции и мастерство Pal Zileri.

Клетка — гингем, глен, тэтэсол — представленная в многообразии размеров, форм и цвета, явилась символом уважения бренда к Венеции, её золотой эпохе с царившим от «Гранд канал» до Лидо ослепительным блеском.

Ключевыми цветами коллекции были выбраны настоящие символы городской лагуны. Синий представлен в характерных для воды оттенках: от небесно-голубого до индиго. Венецианский красный — в палитре огненного заката и античного золота. А городской серый ненавязчиво присутствует повсюду, отражая солнечный свет и придавая ощущение легкости, свежести и изящества.

Художественное оформление презентации позволяет максимально прочувствовать главное послание бренда в сезоне SS2018. Вдохновляясь культовым венецианским кафе «Флориан», окруженным водой, дизайнеры поместили в центр презентации, наполненной синим светом, моделей с ключевыми элементами коллекции. А музыкальное сопровождение, чередующееся с живыми скрипками, обращает наше внимание на баланс прошлого и настоящего, свидетельствуя о непреходящем мастерстве Pal Zileri в работе с эксклюзивными и инновационными материалами.

Сарториальные тренчи, «мягкие» костюмы, удлиненные пиджаки, зауженные брюки, шелковые галстуки и трикотаж предоставляют возможность множества стилистических решений, от готовых тотал-луков до самых смелых смешений.

Коллекция удовлетворит ожидания самого взыскательного современного джентльмена, который найдет в ней лучшие качества мужского гардероба — превосходное мастерство исполнения, скрупулезное внимание к деталям и дорогие ткани — реализуемые в самых актуальных тенденциях.

www.palzileri.com

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Тэги: Pal Zileri, весна-лето 2018, мужская коллекция