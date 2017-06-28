Коллекция Billionaire 2018 «И целого мира мало»

19 июня 2017 г. в рамках мужской Недели моды в Милане состоялся показ весенне-летней коллекции Billionaire 2018. Вдохновением для новой коллекции послужил криминальный и пленительный мир самого известного в истории кино шпиона Джеймса Бонда. У агента 007 и мужчины Billionaire много общего: завсегдатаи фешенебельных курортов, ценители жизни – они всегда готовы бросить ей вызов, не сбавляя скорость, но всегда держа ситуацию под контролем.

В разгар лета день мужчины Billionaire начинается на пляже и плавно перетекает в вечерний коктейль с водкой-мартини и всем знакомой фразой «Взболтать, но не смешивать», в продолжение вечера он выбирает казино или роскошный ночной клуб. Столько событий предполагают наличие универсального гардероба, подходящего для самых разных случаев: шорты в паре с элегантной водолазкой, оранжевый бомбер из змеиной кожи, украшенный лазурными страусиными перьями; идеально сидящие белые брюки с бежевой курткой из кожи аллигатора; рубашка и пиджак в мелкий рисунок, которые можно носить вместе или сочетать с другими вещами.

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Billionaire 2018

Billionaire 2018

В центре внимания – крокодиловые тренчи в розовом и бирюзовом оттенках, ярко-синие костюмы и кожаные монки с двойной металлической пряжкой в красном и желтом вариантах. Такая свежая цветовая палитра – аллюзия на экзотические места, в которых пребывает наш герой: Сен-Тропе, Сен-Бартелеми, Белиз и, конечно же, родная Бонду Ямайка, на которой британским журналистом и писателем Яном Флемингом и были написаны 14 новелл об агенте 007. Именно на этом карибском острове в «Докторе Ноу» перед зрителем во всей красе предстала бесподобная Урсула Андресс, первая девушка Бонда.

Для танцпола или рулетки также найдутся разнообразные вариации: смокинги, украшенные черными, словно олово, пайетками, позолоченными принтами льва – символа бренда, деталями из крокодиловой кожи. Стиль Джеймса Бонда отчетливо прослеживается в моделях из шелка и бархатных слиперах с вышитым на них гербом Billionaire. Для настоящих знатоков моды – вечерний пиджак с золотыми пайетками, при касании которых возникает визуальный эффект «змеиной кожи». На спинах пиджаков красуются тематические принты: пистолет Бонда, украшенный изумрудами, и знаковая надпись «И целого мира мало», выполненная с использованием фиолетовых кристаллов.

Billionaire — это экстравагантный гардероб для зрелого мужчины и юного денди с сильной жизненной позицией. Несмотря на то, что времена меняются, итальянским мастерам удается сохранить свое бесценное наследие, следовать традициям и претворять новые идеи в жизнь. Бренд представлен в престижных бутиках и торговых центрах по всему миру. Флагманские бутики расположены в Лондоне, Милане, Париже, Москве, Дубае и Йоханнесбурге.



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Тэги: Billionaire, весна-лето 2018, мужская коллекция, мужская мода