Галерея «Палисандр» (Москва) представляет выставку «Мысли и вещи»

28 июня 2017 г. галерея «Палисандр» открывает выставку «Мысли и вещи», где покажет объекты дизайна Дениса Милованова и абстрактную живопись советского периода. Галерея продолжает обозначенный курс на сочетание двух направлений — дизайна и искусства.

Новая трактовка «русской» тематики и переосмысление традиционных мотивов в мебели и домашней утвари принесли Денису Милованову известность на международном уровне. Успешное участие в PAD, Design Basel, AD Collection и других выставках и ярмарках сделали стиль Дениса узнаваемым на западе. И если там коллекционный дизайн давно и прочно в тренде, в российских художественных галереях это пока достаточно новое явление. Выставка в «Палисандре» будет собственно первым примером представления современного русского дизайнера в пространстве галереи.

Денис Милованов

Табуреты. SOHA Concept

36 х 41 х 45

Массив дуба, льняное масло, 2016

Линия SOHA Concept, как и все творчество Милованова, вдохновлена хмурой и романтичной эстетикой Русского Севера, его традициями работы с деревом. Выразительные скульптурные формы привычных предметных архетипов — шкафов, комодов, стульев — возводят эти вещи в статус арт-объектов. Все они уникальны, сделаны вручную по сложной технологии — дерево пропитывается или вываривается в масле, обрабатывается бензопилой и стамеской. Такой способ производства исключает возможность повторения, что делает каждый объект коллекционным. Возможно все это, вкупе с энергетикой автора, и порождает то загадочное спокойствие, которым веет от предметов Милованова.

Владимир Яковлев

Абстрактная композиция

Гуашь, 1978

Брутальный минимализм Милованова органично уживается с экспрессией абстракций Марлена Шпиндлера, Бориса Турецкого, Евгения Михнова-Войтенко, Юрия Злотникова, Владимира Яковлева и других известных мастеров. Все они — люди непростых судеб, как это часто бывает у больших художников. Невероятная внутренняя свобода и цельность были их счастьем. Словосочетание «советский абстракционист» звучит странно ввиду понятного антагонизма значений. Здесь слово «советский» можно использовать лишь говоря об эпохе.

Оторванность от мировых трендов, невозможность сверяться с современниками на западе делает эти работы еще значительнее. Очевидно, что в середине ХХ века абстрактное искусство было повсеместным органичным развитием художественной мысли. Выставка в галерее «Палисандр» не претендует на всеохватность, это скорее некий срез времени, привязанный к жанру абстракции. А еще личный вкус владельцев.

Москва, ул. Рочдельская, д. 15, стр. 17-18, Трехгорная мануфактура

Даты работы выставки: 29 июня – 10 сентября 2017

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Тэги: Денис Милованов, Москва, абстрактная живопись, галерея "Палисандр"