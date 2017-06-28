Открытие первого бутика Plein Sport в Москве

В ТЦ «Метрополис» в Москве распахнул свои двери первый люксовый бутик спортивной одежды Plein Sport.

Модное пространство похоже на спортивный зал сегмента люкс. В новом Plein Sport можно найти все необходимое для занятий спортом, не забывая при этом о чувстве стиля. Атмосфера полностью отражает концепцию бренда, в основе которого — сила и выносливость. Бутик площадью 97 м² расположен на первом этаже.

Дизайн магазина разработан знаменитой итальянской архитектурной студией CLS. В пространство гармонично интегрированы инновационные детали, например, неоновые лампы. На стеллажах — широкий ассортимент обуви.

Атмосфера бутика соединяет воедино технологичность и гармоничный стиль. Мотивирующие граффити и надписи украшают стены. По периметру расположен спортивный инвентарь — произведение искусства: боксерская груша из крокодиловой кожи, штанги и гантели, спортивные скамьи, используемые в качестве дисплеев, баскетбольное кольцо для корзины. Сочетание железа, черного мрамора и полированной меди является неотъемлемой частью концепции Plein Sport.

Мотивирующие граффити украшают стены. Дикий тигр, символизирующий концепцию инновационного фитнес-зала — яркий логотип бренда.

Адрес: Москва, ТЦ «Метрополис», Ленинградское шоссе, 16А, стр. 4.

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