Открытие ресторан-бара Drake (Москва)

Drake [Kitchen+Bar]

22 июня 2017 г. в центре Москвы на Кутузовском проспекте, 12с1, официально состоялось открытие городского ресторан-бара Drake [Kitchen+Bar] — это новое место для фуди, где можно попробовать авторскую кухню исключительно из местных продуктов и сезонные коктейли из коллекции бара.

Среди гостей вечера были такие известные персоны, как музыкант Антон Беляев, певец Андрей Григорьев-Апполонов, олимпийский чемпионы-фигуристы Алексей Ягудин и Татьяна Тотьмянина, олимпийский чемпион-бобслеист Алексей Воевода, директор по развитию Bosco di Cilegi Константин Андрикопулос, футболист Артем Ребров и живописец Даниил Федоров.

Гостей вечера встречали фуршетом под звуки джазбенда. Основной темой вечера стала дегустация блюд и авторских коктейлей нового ресторана, расположенного в самом центре деловой жизни Москвы, при этом скрытого от посторонних глаз и шума улиц в уютном уголке рядом с набережной Тараса Шевченко. В меню есть всё — от классических блюд до новых, вдохновляющих вкусов, приготовленных талантливым молодым шефом Александром Манченко. Аккомпанемент еде или солирующую партию играют авторские коктейли шеф-бармена Михаила Пугачёва. Бар и ресторан, несмотря на то, что находятся под одной крышей, скорее работают как соседи — дополняют друг друга, потому что каждый обладает собственным характером и лицом.

Мероприятие окончилось DJ сетом. Дружественная атмосфера вечера не отпускала гостей и мероприятие длилось до глубокой ночи.

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Drake (в переводе с англ. селезень) — это проект трёх товарищей: шеф-повара Александр Манченко, шеф-бармена Михаила Пугачёва и идейного вдохновителя Алексея Заверюхина. Каждый из них внёс свой вклад, стараясь воплотить в Drake мечты и сочетать несочетаемое. В итоге получилось место силы, где есть еда и напитки, которые хочется пробовать, когда ты счастлив.

В меню Drake абсолютный фьюжн. Наряду с традиционными блюдами есть необычные и уникальные позиции. Например, блюда из утки (название обязывает!), которую выращивают специально для ресторана Drake на экоферме на традиционном зерновом корме без добавок. Готовят эту утку по авторским рецептам. Шеф использует несколько способов приготовления птицы, и каждый из них открывает новый вкус утиного мяса. Например, томление в собственном соку (утиная ножка конфи), копчение (карпаччо, карбонара), жарка (татаки, утиная грудка).

Винная и барная карты Drake включают коллекцию вдохновляющих на правильные подвиги напитков. Классические и экспериментальные авторские коктейли разработаны Михаилом Пугачёвым.

Оформление ресторана Drake занималась архитектор-дизайнер Екатерина Измайлова. Отправной точкой были выбраны строгие классические формы и сложный зеленый оттенок, который напоминает оперение селезня — элементы, присущие английским интерьерам. Чтобы расширить пространство, Екатерина использовала зеркальные панно и разноуровневое освещение. Ресторан получился светлым и уютным, а детали лофта избавили интерьер от чопорности и сделали пространство модным и комфортным для жителей столицы.

Бар стал центральной точкой ресторана. Стойка отделана состаренными деревом, что придало интерьеру ноту английских пабов прошлого века. Рядом декоративный камин, который отделяет входную зону от основного зала.

Drake позиционируется для гостей как бренд премиум, но по разумной цене.

Тэги: Москва, авторская кухня, коктейли, ресторан-бар Drake