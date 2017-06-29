Futurecraft 4D – первые кроссовки, созданные «из воздуха и света»

Компания adidas представила в апреле 2017 года Futurecraft 4D – обувь c подошвой, созданной «из воздуха и света» по технологии Digital Light Synthesis компании Carbon.

Кроссовки Futurecraft 4D представлены в рамках проекта adidas Futurecraft, которая открыла новую страницу в истории adidas, изменив подход к дизайну и производству лучших продуктов для каждого атлета. Подошва Futurecraft 4D появилась благодаря 17 годам исследований в области бега, а реализация идеи стала возможной с появлением инновационного производственного процесса, который исключает необходимость создания прототипов. Использование этой технологии позволит adidas перейти на новый уровень печати, увеличить объёмы производства и улучшить качество спортивной обуви.

Digital Light Synthesis – прорыв, совершенный компанией Carbon. Технология предполагает использование цифровой световой проекции, воздухопроницаемой оптики и жидких смол, что позволяет создать высококачественный и износостойкий полимерный продукт. Futurecraft 4D – первый для adidas опыт применения Digital Light Synthesis, большой шаг в направлении производства обуви с кастомизированной посадкой и дизайном. Стремясь создать беговые кроссовки для каждого потребителя, adidas исследовал и проанализировал огромную базу беговых движений, чтобы определить функциональные зоны в подошве. В отличие от традиционных технологий, Digital Light Synthesis позволяет учесть нужды каждого атлета, обеспечивая высокий уровень комфорта, амортизации и поддержки. Программируемая платформа Carbon гарантирует высокое качество конечного продукта, учитывая физические свойства материала. Первые 300 пар Futurecraft 4D увидели свет в апреле 2017 года, а уже осенью-зимой 2017 года в продажу поступят 5000 пар инновационных кроссовок.

Digital Light Synthesis была разработана технологической компанией Carbon, которая располагается в Кремниевой долине и меняет творческий и производственный процессы на аппаратном, программном и молекулярном уровнях. В разработку новых кроссовок были вовлечены дизайнеры adidas, учёные и инженеры. Технология Digital Light Synthesis лишена недостатков традиционной 3D-печати (низкая скорость, небольшие объёмы производства, невысокое качество продукции, ограничения по цвету и материалам), что позволяет adidas ещё быстрее доводить до конечного потребителя свою самую лучшую и инновационную продукцию.

В рамках проекта Futurecraft adidas уже в 2014 году начал исследовать возможности применения 3D печати в производстве. Год спустя появились первые кроссовки, напечатанные на 3D принтере – Futurecraft 3D Runner. Сегодня adidas и Carbon совершили прорыв, благодаря которому могут массово производить обувь по технологии Digital Light Synthesis. Спортивный бренд продолжит сотрудничество с Carbon. Технология Digital Light Synthesis будет интегрирована в производственный процесс инновационной фабрики adidas Speedfactory, что позволит потребителям получать продукцию, созданную с учётом их антропометрических данных.

Доктор Йозеф ДеСимоне, со-основатель и генеральный директор компании Carbon, заявил: «Несмотря на то, что технологии влияют практически на каждый аспект нашей жизни и призваны упрощать её, долгие годы производственный процесс не менялся. Он состоял из одних и тех же четырёх этапов – дизайн, создание прототипа, тестирование, производство. Мы изменили этот цикл и сделали реальным переход от дизайна сразу к производству. Мы дали возможность дизайнерам и инженерам создавать то, что казалось прежде невозможным, а бизнесу – расширять предложение. Наше партнёрство с adidas и появление Futirecraft 4D – свидетельство того, что цифровая революция достигла сектора массового производства, изменив способ разработки, производства и доставки товаров».

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