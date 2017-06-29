«Набросок романа» от Prada

29.06.2017 • Мода • : 130

«Draft Novel», совместный проект итальянского модного дома Prada и фотографа Вилли Вандерперре, приглашает внимательно взглянуть на графический мир частично совпадающих повествований.

Беззаботные персонажи, кажется, сошли с иллюстрированных поверхностей в реальность… начинается новая глава «365» в истории мужской коллекции Prada сезона весна-лето 2018.

Фотограф: Willy Vanderperre
Модели: Daan Duez, Kaissan Ibrahima, Efraim Schroder, Tre Samuel, Oskar Aua, Joseph Signoret, Tom Bird, Tony Harak, Anton Herasimov, Quintin Von Konkelenberg, Yhor Liubchenko.

Показ мужской коллекции Prada весна-лето 2018

www.prada.com

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