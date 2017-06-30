Вручение премии молодым актерам Chopard Talent Award

28 июня состоялось одно из самых ожидаемых событий в рамках Московского международного кинофестиваля – торжественный ужин Chopard, посвященный вручению специальной премии молодым актерам Chopard Talent Award. Премия, призванная оценить талант начинающих актеров российского кинематографа, прошла второй год подряд.

На один вечер причал напротив гостиницы «Украина» был переименован в причал Chopard, от которого строго по расписанию отплыла белоснежная яхта «Бьюти» флотилии «Рэдиссон Ройал». Вечер начался на верхней палубе, где все гости могли полюбоваться видами на вечернюю Москву и обсудить увиденные фильмы в рамках кинофестиваля.

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Chopard Talent Award

Chopard Talent Award

Мероприятие продолжилось на нижней палубе корабля. Под аккомпанемент оркестра всем собравшимся был подан изысканный ужин. Самой интригующей и долгожданной частью вечера стало вручение специальной премии Chopard Talent Award. Награда в виде позолоченной ленты кинопленки, поднимающейся вверх по спирали, символизирует восхождение молодых актеров к успеху и вершинам актерского искусства.

Для объявления победителей и вручения наград на сцену вышли сопрезидент и креативный директор Chopard Каролина Шойфеле, которая специально по такому случаю прилетела в Москву, и президент Московского международного кинофестиваля Никита Сергеевич Михалков. Ведущей вечера стала известная журналистка Алена Долецкая. Она объявила победителей премии Chopard Talent Award, которые были выбраны кинокритиками и главными редакторами ведущих глянцевых изданий. Ими стали молодая актриса Дарья Жовнер за фильм «Теснота» (в прокате с 3 августа) и талантливый актер Риналь Мухаметов за роль в фильме «Притяжение». Для церемонии Дарья выбрала платье Valentino, босоножки Elie Saab и украшения Chopard из коллекции High Jewellery. Риналь Мухаметов остановил свой выбор на костюме Ermenegildo Zegna и часах Chopard. Вечер завершился праздничным салютом в честь победителей.

Поддержать своих коллег и первыми узнать имена лауреатов Chopard Talent Award пришли многие известные актеры, спортсмены, телеведущие. Для тожественного ужина украшения Chopard выбрали: член жюри 39-го ММКФ и известная актриса Орнелла Мути (платье Azzedine Alaia), официальный посол бренда Chopard в России Татьяна Навка, актриса и режиссер Алиса Хазанова, актрисы Екатерина Волкова, Екатерина Редникова, Марьяна Спивак, балерина Мария Богданович, а также Ясмина Муратович, Алина Крюкова (платье Elie Saab), Наталья Бардо (платье Tom Ford), Татьяна Михалкова, Сюзанна Мухаметова (платье Dolce&Gabbana). Не могли пропустить столь яркое и незабываемое событие и главные редакторы ведущих глянцевых изданий: Николай Усков, Мария Федорова, Юрате Гураускайте и многие другие.

Тэги: Chopard Talent Award, Дарья Жовнер, Москва, Московский кинофестиваль, Риналь Мухаметов, молодые актеры