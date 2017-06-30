Время скидок в магазинах Cop.Copine

28 июня 2017 года во всех магазинах легендарного французского бренда Cop.Copine стартует сезонная распродажа весенне-летней коллекции. Самые яркие модели можно будет приобрести с скидками до 40%, и дальше по нарастающей. Первыми скидки попробуют на вкус друзья бренда – владельцы карт лояльности и постоянные клиенты сайта www.copcopine.ru: для них закрытая распродажа начнется 23 июня.

Асимметричные топы, воздушные белые рубашки и блузы с открытыми плечами, летящие платья арбузных и оранжевых цветов, а также короткие комбинезоны из лиоцелла и монохромные минималистичные модели с принтом в виде миниатюрных домиков Гамла Стана из так называемой Стокгольмской капсулы станут доступнее почти вдвое. Вместе с ними в подарок каждой покупательнице достанется щепотка французского шика и изящества, ставшие неотъемлемой частью Cop.Copine.

Для прогулок прохладным вечером в магазинах Cop.Copine, в том числе в официальном интернет-магазине, отложили атласные ассиметричные куртки-бомберы, жакеты из легкой струящейся ткани, фактурные удлиненные кардиганы ярко-желтого и синего цветов и тренчи-бестселлеры в стиле color blocking – специально для не в меру холодного московского лета.

Официальный интернет-магазин Cop.Copine: https://copcopine.ru.