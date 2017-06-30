GEOX открыл первый в России X-Store

27 июня 2017 года в московском ТРЦ «Метрополис» открылся первый концептуальный магазин итальянского бренда GEOX. На площади 110 кв. метров представлены коллекции женской и мужской обуви и верхней одежды, а также детская обувь.

Магазин в ТРЦ «Метрополис» стал шестым монобрендом GEOX, представленным в новом концепте. X-Store уже с успехом представлен в Милане, Риме, Лондоне, Торонто и в Куала-Лумпуре.

X-Store отражает все, чем сегодня гордится бренд и что делает его узнаваемым во всем мире: современные технологии (X — символ технологий), итальянский стиль, прогрессивный дизайн, комфорт, дышащие свойства всех изделий бренда, рациональное использование ресурсов и производство с минимальным воздействием на окружающую среду.

Пространство магазина оформлено в стиле «лофт» с его традиционными элементами: необработанный бетон, металл, керамика и дерево. Все материалы соответствуют сертификации LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) в области экологичного строительства и отделки интерьеров. Большие стеклянные витрины символизируют прозрачность всех процессов на фабриках Geox, а входная дверь с круглыми отверстиями — отсылка к фирменной перфорации в подошве. Всё, что создается GEOX, основывается на двух фундаментальных составляющих — комфорте и дышащих свойствах продукции.

Концепция X-Store ярко демонстрирует значимость инновационных технологий для Geoх и их место в развитии компании. Это абсолютно новый поход к ритейл-процессу. Используя сенсорный экран, установленный в магазине, можно узнать все про ключевые технологии GEOX. Кроме того, для удобства покупателей в X-Store работают бесплатный Wi-Fi и точки подзарядки для электронных устройств.

Москва, ТРЦ «Метрополис», Ленинградский ш., 16А, стр. 4, 2-й этаж, тел. +7 (495) 937-0957

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