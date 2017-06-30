Открытие концертного сезона на Новой Голландии

1 июля 2017 года

На Новой Голландии завершены сезонные работы по благоустройству парка – и 1 июля для посетителей открывается большой зеленый газон перед павильоном сцены. Теперь на траве снова можно отдыхать, заниматься спортом и слушать музыку. Концертный сезон на острове открывает группа Artemiev с презентацией альбома «Канун конца начала».

Artemiev, 1 июля в 20:00

Важными хедлайнерами летнего музыкального сезона на Новой Голландии выступят британское трио London Grammar (20 июля), американцы Digable Planets (4 августа) и норвежская певица Ane Brun (23 августа). Все три концерта пройдут в рамках Mosaic Music — серии музыкальных мероприятий, организованных совместно с Музеем современного искусства «Гараж» с участием российских и зарубежных музыкантов и художников, как определивших своими произведениями развитие музыки во второй половине ХХ века, так и формирующих через звук понимание современности сегодня.

Также на Новой Голландии пройдут концерты ростовской группы Motorama (14 июля), джазовой команды 1/2 Orchestra (22 июля), IDM-группы СБПЧ (1 августа), петербургского квинтета Pinkshinyultrablast (18 августа), современных академистов из Московского ансамбля современной музыки (25 августа) и еще около десятка исполнителей. Рок-группа «Мегаполис», а также электронщики D-Pulse выступят на благотворительном фестивале «Антон тут рядом» (2 сентября), а Фестиваль старинной музыки Earlymusic представит на Новой Голландии серию специальных концертов.

Помимо больших концертов на острове планируются камерные выступления артистов разных жанров во дворе здания Бутылки.

Подробное расписание: www.newhollandsp.ru

Санкт-Петербург, остров Новая Голландия

Набережная Адмиралтейского канала, 2



Тэги: Artemiev, Новая Голандия, Санкт-Петербург, концерты