Выставка «Степные истории. Продолжение…» в Музее Востока

Министерство культуры Российской Федерации

Государственный музей Востока

Галерея «Ханхалаев»

представляют выставку

Степные истории. Продолжение…

Бато Дашицыренов

Бальжинима Доржиев

Жамсо Раднаев

30 июня – 23 июля 2017

В Музее Востока с 30 июня по 23 июля 2017 г. пройдёт выставка «Степные истории. Продолжение…». Галерея «Ханхалаев» представит живопись, графику и скульптуру трёх известных бурятских художников: Бато Дашицыренова, Бальжинима Доржиева и Жамсо Раднаева. Для каждого из них выставка станет первой крупной музейной экспозицией в Москве.

На современной российской арт-карте Бурятия занимает видное место: отсюда родом многие мастера, известные и признанные как в нашей стране, так и во всём мире. Художники-буряты органично сочетают классическую советскую пластическую школу с глубоко укоренёнными народными традициями, смело разбавляя этот микс современными формами и средствами.

Бальжинима Доржиев, «Юность», 2014

Национальная культура, бурятский эпос, традиционная культура народов Центральной Азии, её образы и мифология, культ Земли, кочевничество – к этим темам с середины XX века обращаются многие бурятские художники. Образы воинов и борцов, музыкантов и шаманов слагают типичный для современной бурятской живописи и скульптуры видеоряд, в котором, тем не менее, узнаваемы лики творчества каждого из художников.

Искусство Бальжинимы Доржиева погружает зрителя в мифологическое пространство и время. В современном мире подобная форма мышления, сохраняя национальную окраску и верность традиционной тематике, стремится перейти на язык универсальных понятий. Своеобразие живописи Б. Доржиева придаёт цвет, посредством которого художник не просто выражает свои чувства, но словно прорывается к истокам собственного мироощущения.

Его графические работы начинаются фантазийными цветочными акварелями, сменяются тонко выполненными пейзажами и, наконец, продолжают фольклорно-мифологическую тему, заявленную в живописи. Значительное место в творчестве Б. Доржиева занимает также театральное искусство, которому он посвятил многие годы работы в Бурятском академическом театре драмы им. Хоца Намсараева. Как считает Бальжинима, театральный художник способен обеспечить чуть ли не половину успеха постановки и решений концепции автора.

Бато Дашицыренов, «Легенда», 2004

Бато Дашицыренов также стал признанным театральным художником: долгие годы он работал главным художником мастерских Мариинского театра. Его работы, с одной стороны, используют выразительную «театральность» образов и приёмов, с другой – постоянно преодолевают её, стремясь вырваться за границы театральных декораций. Скульптура Бато подчёркнуто объёмна и лаконична, удивляя высочайшим качеством обработки твёрдого материала – бронзы, камня. Образный мир заполняет широчайший спектр постмодернистской рефлексии – от бурятских погребальных масок и скифских каменных баб до Магритта. Укрупнённые гипертрофированные головы, как бы заменяющие и подменяющие собой тела, становятся сутью образного выражения. Именно в голове, по верованиям бурят, сосредоточен источник души (сулдэ) человека. В то же время, как говорил сам художник, он стремился уходить от чисто этнических моментов к передаче «только состояния души».

Живописную гамму Жамсо Раднаева характеризует использование приглушённых цветов в привычной для живописца зелёно-сине-жёлтой тональности. Среди сюжетных приоритетов – активная разработка детской темы, с использованием мягкого народного юмора. Стиль Раднаева можно назвать близким к современному примитивизму. Автор намеренно лишает своих персонажей героизации. Мотивы его произведений имеют яркую национальную окраску и связаны с природным опытом кочевого народа, но вместе с тем они общечеловеческие. При всей связи с мифологией и сказочным фольклором, даже некоторой литературностью, его работы никогда не бывают иллюстративными. Непосредственная связь человека с земным и небесным, то, что издревле было определяющим для бурятской культуры, – одна из главных тем творчества Раднаева.

Жамсо Раднаев, «Выставка», 2011

Внесобытийный характер творчества этих современных бурятских художников наполняет иным, более глубоким смыслом пейзажи, портреты, зарисовки простых сценок и спортивных состязаний, выводя их далеко за пределы бытового жанра. Практически каждая работа заставляет человека задуматься над тем, какова роль традиции в современном мире, и в чем заключается феномен национального в искусстве?

Государственный Музей Востока

Москва, Никитский бульвар, д.12а

Галерея «Ханхалаев»: www.khankhalaev.com

Тэги: Бурятия, Москва, Музей Востока, галерея "Ханхалаев", российские художники