Новая коллекция детской обуви Stuart Weitzman осень-зима 2017/2018

В чем будут ходить маленькие модницы в следующем сезоне, когда на смену солнечным летним дням придут осенние дожди, а за ними зимние холода? Новая коллекция обуви для девочек от культового бренда Stuart Weitzman поможет маленькой принцессе не только пережить непогоду, но и быть при этом самой стильной как в школе, так и на детской площадке. В коллекции представлена обувь для девочек в возрасте от нескольких месяцев до 16 лет.

Безупречно сшитые, словно игрушечные балетки из лакированной кожи или замши хорошо смотрятся как с элегантными платьями, так и с более неформальной одеждой. А анималистический принт занимает особое место — с ним юная леди точно станет настоящей законодательницей моды среди своих подружек. Шикарные бархатные туфельки – отличная идея для выхода в свет, а модель, щедро усыпанная блестками, обязательно дождется особого случая и окажется настоящим лучом света в темном наряде.

Классические ботиночки не только красиво выглядят, но в них также очень тепло и удобно. Выполненные из мягчайшей кожи, с теплой подкладкой и меховой отделкой, они обязательно согреют даже в самый морозный день. А дерзкие сапожки с заклепками не оставят равнодушными ни одну маленькую рокершу. Талантливые дизайнеры марки позаботились о тех, кто с детства мечтает однажды увидеть свое фото в светской хронике.

Тэги: Stuart Weitzman, детская обувь, осень-зима 2017/18