UNOde50 представляет линию GRAINS из осенней коллекции

03.07.2017 • Шопинг • : 121

UNOde50 представляет линию GRAINS из коллекции осень-зима 17/18. Это линия украшений, вдохновленная природой.

Для создания линии Grains дизайнеры UNOde50 черпают вдохновение в природе. Ключевой мотив коллекции – пшеница – символизирует источник жизни и все этапы ее развития.

В браслетах, колье, кольцах и серьгах можно увидеть элементы, напоминающие зерна и колоски пшеницы и других злаков. Все украшения декорированы чешскими кристаллами ручной работы бирюзового и лавандового оттенков.

Также в коллекции присутствуют уже ставшие традиционными для UNOde50 материалы – кожа, замша и посеребрённый металл.

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