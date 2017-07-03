Звездные образы церемонии закрытия 39-го ММКФ

Wella Professionals – официальный бьюти-партнер шоурума 39-го Московского международного кинофестиваля.

Звездная команда стилистов Wella Professionals создала яркие образы героев церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля.

По уже сложившейся традиции, команда стилистов Wella Professionals работают в рамках шоурума – в модной лаборатории мастера создают цельные, детально продуманные образы актрисам.

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Wella Professionals

Wella Professionals

На протяжении кинофестиваля мастера Wella Professionals создавали уникальные образы, отражающие индивидуальность и настроение звезды, сочетающуюся с ее нарядом в целом и выгодно смотрящуюся в объективах фото- и видеокамер.

На торжественной церемонии закрытия в уютный beauty lounge заглянули актрисы Юлия Пересильд, Екатерина Климова, Янина Мелехова, Мария Гузеева, Наталия Юра, Екатерина Вуличенко, Алена Чехова , Екатерина Волкова, Лянка Грыу, Екатерина Гусева, Мария Романова, Анна Снаткина, Дарья Чаруша, Сабина Ахмедова, Екатерина Шпица, Анна Чурина, Анна Скиданова, Ксения Князева.

Экспертную команду бренда Wella Professionals представили Елена Титова (салон «Галерея красоты», Москва), Ольга Пьянкова (салон «Фигаро», Москва), Марианна Ридзанич (студия красоты Марианны Ридзанич, Москва), Елена Павлова (студия красоты Елены Павловой, Калининград), Роман Лазарев (салон красоты «Велья», Москва), Ирина Шелкова (салон красоты «Домино», Москва), Диана Симонян (студия UpDo by Diana Simonian, Москва).

Для подготовки актрис к красной дорожке фестиваля стилисты использовали средства новой линии стайлинга EIMI от Wella Professionals: термозащитный спрей EIMI Thermal Image, дымка-спрей для блеска EIMI Glam Mist, лак для волос сильной фиксации EIMI Stay Styled, разглаживающий праймер для стайлинга EIMI Velvet Amplifier, сухой шампунь EIMI Dry Me, пена для укладки сильной фиксации EIMI Extra Volume и многие другие средства. Благодаря этим новинкам стайлинга команда Wella Professionals может подчеркнуть индивидуальность и стиль знаменитостей, внести акценты в звездные образы, о которых скоро будут говорить все.

Тэги: Wella Professionals, ММКФ, причёски, стилисты, шоурум