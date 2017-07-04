Летняя коллекция купальников OYSHO 2017

Oysho представляет новую летнюю коллекцию 2017.

В этой коллекции, съемка которой состоялась на пляжах Тулума в Мексике, основная роль отведена женственным моделям купальников с геометрическими узорами.

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Oysho 2017

Oysho 2017

Здесь теплые тона выступают на контрасте с монохромным белым цветом, который придает сияние, в то время как всегда актуальный черный добавляет моделям особую элегантность.

Эта новая коллекция купальников объединила в себе классические фасоны и последние тенденции, а основными характерными элементами стали воланы, банты, шнуровка и оригинальные ассиметричные вырезы.

Тэги: OYSHO, купальники, летняя коллекция, лето 2017