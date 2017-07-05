Bulgari представил коллекцию высокого ювелирного искусства «Festa»

На фоне одной из главных драгоценностей Италии – Венеции — Дом Bulgari представил новую коллекцию высокого ювелирного искусства “Festa”, воспевающую атмосферу счастья итальянских праздников.

Роскошный дворец Scuola Grande della Misericordia, одного из главных социальных институтов времен Светлейшей Венецианской республики, стал площадкой события, хозяином которого выступил генеральный директор Группы Bulgari Жан-Кристоф Бабен.

Среди представителей международной прессы, светских фигур и знаменитостей были выдающиеся послы Bulgari: Лили Олдридж, Белла Хадид, Шу Ки, Алисия Викандер, Лотти Мосс, Джасмин Сандерс, Джон Кортахарена, японская актриса Кумико Гото, топ-модель model и светская дама Ньевес Альварес, светская персона Ее высочество принцесса Лилли цу Зайн Виттгенстайн Берлебург.

Среди светских гостей также были представители аристократических фамилий Изабель Гетти, Айви Гетти, Виола Арривабене, Вера Арривабене.

Изумительные интерьеры дворца Scuola Grande della Misericordia стали престижными декорациями премьеры новой коллекции. Гостей приветствовали грандиозным показом высокого ювелирного искусства, во время которого модели изящно фланировали среди приглашенных. Волшебная сюрреалистичная обстановка напоминала о фильмах Феллини. С появлением красочных, сияющих драгоценными камнями украшений, под итальянские мелодии на сцене развернулось представление, главным героем которого стал бренд Bulgari.

Ко всеобщему удовольствию обладатель звезд Michelin шеф-повар Лука Фантин поразил приглашенных изысканными блюдами, созданными под впечатлением от новой коллекции.

Празднуя саму суть итальянского образа жизни, за ужином гостей развлекали весёлые танцоры и виртуозные акробаты под музыку великих итальянских композиторов Энио Морриконе и Нино Рота. Когда часы пробили полночь, сеты ди-джея Грациано делла Неббиа закружили гостей на танцполе, и праздник, или Festa, продолжился.

Больше 100 неповторимых украшений и часов были специально созданы для новой коллекции, воплощающей ликующую радость итальянского торжества.

День премьеры коллекции Festa стал идеальным обрамлением для представления новой книги “The Joy of Gems” историка ювелирного искусства Вивиен Беккер, опубликованной издательством Assouline. Произведение рассказывает о выдающейся креативности и элегантности Bulgari, о великолепных цветовых гармониях редких бриллиантов и других драгоценных камней.

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