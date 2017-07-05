В новом сезоне PHILIPP PLEIN подготовил невероятное, яркое и зрелищное шоу, а также представил новую коллекцию сезона весна-лето 2018, в которую вошли как женские, так и мужские модели.

15 роскошных автомобилей, таких как Ferrari, Lamborghinis, Porsches и McLaren рассекали по площадке с головокружительной скоростью под живое выступление группы Greased Lightning, Модели в новом сезоне — тусовка крутых и стильных гонщиков, подиум — трасса.

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Philipp Plein 2018

Philipp Plein 2018

Philipp Plein 2018

Источником вдохновения мужской линии послужил фильм «Вестсайдская история». Мужчина PHILIPP PLEIN — харизматичен, самодостаточен, всегда с сигаретой за ухом и пачкой крепких Marlboro в кармане футболки. Чувствуя потребность в постоянном движении, скорости, этот рок-н-ролльный бунтарь всегда готов к действию. Драные джинсы и шипованные косухи украшены языками пламени, огненными черепами и нашивками «Glorious Bastards». Фильм «Бриолин» — главный источник вдохновения новой женской линии. Кожаные oversize-косухи, кроп-топы, яркие лосины и туфли на шпильке пестрят надписями «Rock», «Roll», «Love», «Kiss» из драгоценных камней. Перед нами не женщина-трофей, ожидающая на пит-стопе, но настоящая зажигалка, в гардеробе которой непременно найдутся джинсовки ей под стать — с изображением огненного тигра и яростной кобры. Все они — братья и сестры, члены закрытого клуба, одержимые скоростью.

Гоночные машины как произведения искусства, нашивки с надписью PHILIPP PLEIN как приверженность к миру высокой моды. Худи из крокодиловой кожи и байкерские жакеты украшены аэрографическими принтам «Death Proof», а также черепами с молниями — капоты гоночных автомобилей, рассекающих по специальной трассе во время модного шоу также принтированы. Каждая модель уникальна и лимитирована.

В новой коллекции PHILIPP PLEIN весна-лето 2018 используются только высококачественные материалы, пристальное внимание к деталям: тисненые кожаные звезды на футболках, красные питоновые полосы на куртках и бомберах — гоночная банда ничто не оставит незамеченным. Они осознают, что каждый элемент — в деле. Между победой и проигрышем — тонкая грань, как на трассе, так и в жизни. Герои PHILIPP PLEIN хотят, чтобы адреналин, ускорение и устойчивость на поворотах присутствовали в каждом мгновении их жизни. Шум, сила и скорость — их религия. Не будет мужества, не будет и религии.

Тэги: Philipp Plein, весна-лето 2018, женская коллекция, мужская коллекция