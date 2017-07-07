Коллекция для девушек «Street Poetry» от Bershka

Бренд Bershka представляет новую женскую коллекцию «Street Poetry», вдохновленную прошлым и будущим. В этом сезоне молодежный испанский бренд уделяет особое внимание выбору тканей, детальной отделке и цветовым решениям.

Женственные силуэты, оригинальные принты и легкие ткани по-прежнему являются ключевыми элементами женской коллекции. В одной из линий, навеянной уличными пейзажами, цветочные узоры выходят на первый план и украшают платья, топы и шорты. Самая знаковая модель коллекции — джинсовая куртка с объемными цветочными нашивками. Техника окрашивания «tie-dye» реализована на футболках и джинсах-бойфрендах, которые отсылают нас к моде 90-х гг. А цвет бургунди является основным цветом сезона и присутствует в каждой модели новой коллекции.

Другая линия в стиле «бохо» передает романтическое настроение благодаря цветочным принтам на пастельном фоне, бахроме, воланам и расклешенным рукавам. Здесь ключевые цвета – бежевый и светло-голубой.

Поясные сумки, кроссовки и солнцезащитные очки – эти и другие аксессуары из новой коллекции Bershka идеально подходят для самых модных экспериментов.

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